H Opel ολοκληρώνει την εξέλιξη του νέου Corsa GSE στο Nürburgring

Η Opel εισέρχεται στην τελική ευθεία για την παρουσίαση της πιο ισχυρής εκδοχής του δημοφιλούς της supermini, με το νέο Corsa GSE να περνά από εντατικό πρόγραμμα δοκιμών στο Nürburgring.

Το Nürburgring έχει καθιερωθεί ως μία από τις εντυπωσιακότερες και πιο απαιτητικές πίστες αγώνων στον κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι η Opel το επέλεξε ως το ιδανικό περιβάλλον για τις τελικές ρυθμίσεις του νέου Corsa GSE, πριν από την έναρξη της παραγωγής αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ψάχνοντας το ιδανικό set-up

Οι μηχανικοί της Opel εστίασαν στη βελτιστοποίηση της ανάρτησης, στην απόκριση του γκαζιού και την αίσθηση του τιμονιού, ώστε να διασφαλιστεί το ιδανικό set-up για την έκδοση παραγωγής, η οποία θα κάνει το νέο Corsa GSE το πιο ισχυρό Corsa που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Σε επίπεδο σχεδίασης, το νέο Corsa GSE διαφοροποιείται ξεκάθαρα από τις συμβατικές εκδόσεις, αφού θα έχει φαρδύτερα φτερά που θα υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα του, μεγαλύτερες ζάντες και επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες.

Το ηλεκτρικό του σύνολο

Το Corsa GSE αναμένεται να ακολουθήσει τη φιλοσοφία των Opel Mokka GSE και Peugeot e-208 GTi όσον αφορά την πηγή ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, ένα ηλεκτρικό μοτέρ τοποθετημένο στον εμπρός άξονα εκτιμάται ότι θα αποδίδει περίπου 280 ίππους και 345 Nm ροπής, προσφέροντας επιδόσεις που θα τοποθετήσουν την έκδοση στην κορυφή της γκάμας του μοντέλου.

Η ενέργεια θα αποθηκεύεται πιθανότατα σε μια μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh, με την αυτονομία να κυμαίνεται κοντά στα 320 χιλιόμετρα.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση υψηλών επιδόσεων θα κάνει την πρεμιέρα της στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (12–18 Οκτωβρίου).