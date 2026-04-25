H Toyota παρουσίασε ρομπότ 2,19 μέτρων που παίζει μπάσκετ (+video)

Το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της Toyota με ονομασία «CUE7» υπολογίζει αυτόματα την τροχιά που χρειάζεται να πάρει η μπάλα και τη δύναμη που πρέπει να ασκήσει, ώστε να πετύχει ένα καλάθι.

Η Toyota συνεχίζει να αποδεικνύει ότι οι καινοτομίες που αναπτύσσει δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Με την παρουσίαση του CUE7, του εξελιγμένου ρομπότ-μπασκετμπολίστα, η ιαπωνική εταιρεία αναδεικνύει τις δυνατότητές της στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το CUE7 αποτελεί μια πλατφόρμα δοκιμών για τεχνολογίες που μπορούν μελλοντικά να αξιοποιηθούν σε πολλούς τομείς.

Από μικρό project σε παγκόσμιο επίτευγμα

Η ιστορία του CUE ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία των εργαζομένων της Toyota, οι οποίοι επιδίωξαν να δημιουργήσουν ένα ρομπότ ικανό να εκτελεί με ακρίβεια σουτ στο μπάσκετ. Η προηγούμενη έκδοση, το CUE6, κατάφερε το 2024 να πετύχει Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το μακρύτερο επιτυχημένο σουτ από ρομπότ, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες του συστήματος.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η Toyota ανέπτυξε το CUE7, βελτιώνοντας την ακρίβεια, την κινητικότητα και τη συνολική του ευφυΐα.

Πώς λειτουργεί το CUE7

Το CUE7 χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύνολο τεχνολογιών. Μέσω αισθητήρων και καμερών εντοπίζει το καλάθι, υπολογίζει την απόσταση και προσαρμόζει τη γωνία και τη δύναμη του σουτ με εξαιρετική ακρίβεια. Πριν από κάθε βολή, το ρομπότ πραγματοποιεί μικρές διορθωτικές κινήσεις ώστε να υπολογίσει την ιδανική τροχιά, ενώ η απελευθέρωση της μπάλας γίνεται με σταθερή μηχανική κίνηση.

Η νέα έκδοση είναι σημαντικά ελαφρύτερη, καθώς το βάρος του μειώθηκε από 120 σε 74 κιλά, ενώ επιπλέον ενσωματώνει υβριδικό σύστημα ελέγχου, συνδυάζοντας αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης με προηγμένα μοντέλα υπολογισμού κίνησης.

Ένα εργαστήριο για το μέλλον

Το CUE7 λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές ρομποτικής. Η διαδικασία ενός επιτυχημένου σουτ απαιτεί από το ρομπότ να αναγνωρίσει στόχους, να μετρήσει αποστάσεις, να σχεδιάσει κινήσεις και να ελέγξει με ακρίβεια τη δύναμη που θα ασκηθεί, δεξιότητες απαραίτητες για μελλοντικά αυτόνομα συστήματα οδήγησης.