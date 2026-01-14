H Honda αποκάλυψε το νέο της έμβλημα – Τι συμβολίζει

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός του σήματος “H” θα εφαρμοστεί σε μελλοντικά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα από το 2027.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η εξέλιξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ταυτότητας και της ανταγωνιστικότητας κάθε εταιρείας.

Η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και στις σύγχρονες τάσεις δεν αφορά μόνο τα προϊόντα, αλλά και την εικόνα, τη φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο ένα brand επικοινωνεί το όραμά του.

Από το 2027 στα αυτοκίνητα της Honda

Σε αυτό το πλαίσιο, η Honda ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός νέου σήματος “H”, με επικαιροποιημένο σχεδιασμό, το οποίο θα συνοδεύει τα μελλοντικά της αυτοκίνητα, τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV) όσο και τα υβριδικά (HEV). Η χρήση του νέου εμβλήματος θα ξεκινήσει από τα μοντέλα νέας γενιάς που θα παρουσιαστούν από το 2027 και έπειτα.

Νέα στρατηγική

Παράλληλα, το ανανεωμένο σήμα θα ενσωματωθεί σταδιακά και σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως τα καταστήματα πώλησης, οι επικοινωνιακές καμπάνιες και οι συμμετοχές της εταιρείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση και τις έξυπνες τεχνολογίες, το νέο “H” εκφράζει τη στρατηγική κατεύθυνση της Honda στη σημερινή μεταβατική εποχή της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τι συμβολίζει το νέο σήμα

Το σήμα “H” έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1963 και από τότε έχει υποστεί αρκετές σχεδιαστικές εξελίξεις. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του παρουσιάστηκε με αφορμή την είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων νέας γενιάς της εταιρείας. Ο σχεδιασμός του θυμίζει δύο ανοιχτά χέρια και συμβολίζει τη δέσμευση της Honda να διευρύνει τα όρια της κινητικότητας και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.