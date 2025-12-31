Η μάρκα που εκθρόνισε τις BMW και Porsche στην Κίνα

Το Maextro S800 της Huawei απολαμβάνει την κορυφή στην κατηγορία των υπερ-πολυτελών σεντάν τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η Huawei, παγκοσμίως γνωστή για τη δραστηριότητά της στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των smartphones και των τεχνολογικών λύσεων πληροφορικής, κάνει πλέον τα πρώτα της βήματα στον χώρο της αυτοκίνησης.

Το Maextro S800, η πολυτελής λιμουζίνα της εταιρείας στο πλαίσιο συνεργασίας με την αυτοκινητοβιομηχανία JAC, εξελίσσεται ήδη σε εμπορικό σημείο αναφοράς στην Κίνα, κατακτώντας την κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία της, ξεπερνώντας παραδοσιακούς κατασκευαστές όπως η Porsche και η BMW.

Ισχυρές πωλήσεις

Τον Νοέμβριο, το Maextro S800 κατέγραψε 2.145 παραδόσεις, ξεπερνώντας το συνδυασμένο σύνολο των πωλήσεων της Porsche Panamera (1.200 μονάδες) και της BMW Σειράς 7 (928 μονάδες). Το S800 είναι στην κορυφή τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η South China Morning Post.

Γεμάτο οθόνες στο εσωτερικό

Το Maextro S800 είναι μια πολυτελής λιμουζίνα μήκους 5.480 χιλιοστών. Διαθέτει τρεις οθόνες στο ταμπλό, έξτρα οθόνη 40 ιντσών για τους πίσω επιβάτες, σύστημα που κλείνει τις πόρτες αυτόματα, εσωτερικό με επενδύσεις από ξύλο και δέρμα και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης από τη τεχνολογική σουίτα της Huawei.

Ηλεκτρικό ή με range extender

Το Maextro S800 είναι διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά και σε ηλεκτρική έκδοση με extended range, στην οποία ο θερμικός κινητήρας δεν συνδέεται με τους τροχούς, αλλά μόνο με την μπαταρία ή τον ηλεκτρικό κινητήρα. «Όπλο» του Maextro S800 σε σχέση με τον ανταγωνισμό του είναι η τιμή του στην κινεζική αγορά.

Το κόστος απόκτησης ξεκινάει από 85.100 ευρώ, όταν, για σύγκριση, η BMW Σειρά 7 ξεκινά από περίπου 110.000 ευρώ, η Porsche Panamera από 121.000 ευρώ και η Mercedes-Benz S-Class από 170.000 ευρώ, με βάση τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.