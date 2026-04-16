Με οθόνη 39,1 ιντσών που καλύπτει όλο το ταμπλό η νέα Mercedes C-Class

To εσωτερικό της νέας Mercedes C-Class αποκαλύφθηκε μέσα από τρεις εικόνες που δημοσιοποίησε η μάρκα, λίγες μέρες πριν το επίσημο ντεμπούτο της.

Τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από το εσωτερικό της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής C-Class αποκάλυψε η Mercedes, λίγες μέρες πριν πραγματοποιηθεί το επίσημο ντεμπούτο του εμβληματικού μοντέλου, στις 20 Απριλίου επί νοτιοκορεατικού εδάφους.

Οθόνη που καλύπτει το ταμπλό από άκρη σε άκρη

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εικόνες και συνεπώς, στην καμπίνα της νέας C-Class έχει αναμφίβολα η οθόνη MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών. Αυτή έρχεται ως δάνειο από τη νέα GLC που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα που έχει τοποθετήσει το γερμανικό brand μέχρι σήμερα σε μοντέλο παραγωγής.

Όπως και στην GLC, πυρήνας του συστήματος infotainment είναι το λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) το οποίο ελέγχει τις περισσότερες πτυχές του οχήματος με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οθόνη των 39,1 ιντσών θα τοποθετείται στις πιο πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις, ενώ πιο χαμηλά, η Mercedes θα προσφέρει το MBUX Superscreen, δηλαδή μια πιο συμβατική διάταξη με τρεις οθόνες.

Περισσότεροι χώροι και δυνατότητες

Η εταιρεία υπόσχεται ότι η C-Class νέας γενιάς θα είναι η κορυφαία και πιο σπορ C-Class μέχρι σήμερα και ότι θα προσφέρει περισσότερη άνεση, χάρη στους γενναιόδωρους χώρους που θα διαθέτει στους πίσω επιβάτες.

Την ίδια ώρα η μάρκα ανακοινώνει επίσης ότι το μοντέλο θα έχει τη δυνατότητα να ζεσταίνει τη καμπίνα δύο φορές πιο γρήγορα από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης χάρη στην προηγμένη και πιο αποδοτική αντλία θερμότητας. Επιπρόσθετα, η καμπίνα θα είναι επενδυμένη με vegan επενδύσεις που θα είναι μαλακές στην αφή και θα διαθέτει πανοραμική οροφή (προαιρετικά).

Αμιγώς ηλεκτρική με 490 ίππους

Πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα της αμιγώς ηλεκτρικής C-Class δεν έχουν αποκαλυφθεί, εντούτοις, πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 800V της GLC και θα μοιράζεται την ίδια πηγή ισχύος. Αυτό σημαίνει πως θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίες θα αντλούν ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 94 kWh και θα αποδίδουν 490 ίππους.

Η αυτονομία της C-Class υπολογίζεται πως θα κυμαίνεται πάνω από τα 700 χιλιόμετρα.