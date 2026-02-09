Προ των πυλών το Hyundai Ioniq 3 – Ποια νέα μοντέλα ακολουθούν

Το Hyundai Ioniq 3 αποτελεί την αιχμή του δόρατος στα πλάνα της μάρκας για το 2026, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης τον ερχομό ενός νέου ηλεκτρικού SUV, ένα ριζικά ανανεωμένο i30 και νέες γενιές για τα Tucson και Bayon.

Η Hyundai ετοιμάζεται να ενισχύσει ουσιαστικά την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, με αιχμή του δόρατος το ολοκαίνουργιο Ioniq 3, το οποίο θα πραγματοποιήσει την επίσημη πρεμιέρα του τον Απρίλιο στο Μιλάνο.

Το νέο ηλεκτρικό hatchback σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης επιθετικής στρατηγικής, που περιλαμβάνει την παρουσίαση 5 νέων εξηλεκτρισμένων μοντέλων μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Hyundai Ioniq 3: Ηλεκτρικό hatchback νέας γενιάς

Το Hyundai Ioniq 3 θα βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP 400V, την ίδια που χρησιμοποιεί και το Kia EV4, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές μπαταριών και αυτονομία που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει έως και τα 630 χιλιόμετρα. Παρότι θα διαθέτει compact εξωτερικές διαστάσεις, οι εσωτερικοί του χώροι θα προσεγγίζουν εκείνους του i30, χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική του.

Το νέο μοντέλο θα καλύψει το κενό ανάμεσα στο Inster και το Ioniq 5 και στόχος του είναι να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς από ηλεκτρικά hatchback, όπως τα Volkswagen ID.3 και Peugeot e-308. Με την άφιξή του, η κορεατική εταιρεία θα διαθέτει 7 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η παραγωγή του Ioniq 3 θα ξεκινήσει στην Τουρκία, στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η τιμή εκκίνησης αναμένεται να τοποθετηθεί περίπου στα 38.000 ευρώ.

Ποια μοντέλα ακολουθούν

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μελλοντικά πλάνα της Hyundai περιλαμβάνεται ο ερχομός ενός καινούργιου SUV, το οποίο θα συγγενεύει στενά με το Ioniq 3. Παράλληλα, η Hyundai εργάζεται πάνω σε μία ακόμη αναβάθμιση του i30, το οποίο θα προσφέρεται αποκλειστικά με υβριδικά συστήματα κίνησης.

Τέλος, η γκάμα της Hyundai θα ανανεωθεί τόσο με το Tucson νέας γενιάς, που βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών και αναμένεται μέσα στο 2026, όσο με το νέο Bayon. Αμφότερα θα διατίθενται αποκλειστικά με υβριδικά σύνολα.

Στρατηγική που συνδυάζει ηλεκτρικά και υβριδικά

Παρά τη σαφή στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, η Hyundai υιοθετεί μια ευέλικτη στρατηγική. Όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας στην Ευρώπη, Xavier Martinet, η μετάβαση στα ηλεκτρικά δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις αγορές. Έτσι, η νοτιοκορεατική μάρκα επενδύει ταυτόχρονα σε ηλεκτρικά μοντέλα και υβριδικά, ώστε να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και να διατηρήσει τα υψηλά της μερίδια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Περίπου το 80% των μοντέλων της Hyundai συνδυάζονται επί του παρόντος με εξηλεκτρισμένα σύνολα και η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 100% έως το 2027. Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη πέρυσι. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων σημείωσαν σημαντική αύξηση 48%, ενώ οι πωλήσεις υβριδικών και plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 11% το 2025.