Hyundai και Ρωσία: Στον «αέρα» η επαναγορά του εργοστασίου της Αγίας Πετρούπολης

Με τη ρήτρα επαναγοράς να λήγει τον Ιανουάριο, η Hyundai καλείται να αποφασίσει εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιστρέψει στη ρωσική αγορά.

Καθώς πλησιάζει η λήξη της ρήτρας επαναγοράς του πρώην εργοστασίου της Hyundai στην Αγία Πετρούπολη, η κορεατική φίρμα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο γεωπολιτικό και επιχειρηματικό δίλημμα.

Το ενδεχόμενο επιστροφής της στη Ρωσία παραμένει τυπικά ανοιχτό, ωστόσο ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, οι δυτικές κυρώσεις και η γενικότερη αβεβαιότητα καθιστούν κάθε απόφαση δύσκολη. Η ίδια η Hyundai δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη πάρει κάποια οριστική απόφαση θέση αλλά η σχετική προθεσμία είναι κοντά, εκπνέει μέσα στον Ιανουάριο.

Από ηγέτης της αγοράς σε αναγκαστική αποχώρηση

Η Hyundai, μαζί με την Kia, ήταν μέχρι το 2022 ο ισχυρότερος ξένος παίκτης στη ρωσική αγορά αυτοκινήτου. Το 2019 οι δύο εταιρείες πούλησαν πάνω από 400.000 οχήματα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 23% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στη χώρα, ξεπερνώντας ακόμη και τη ρωσική Avtovaz. Περίπου τα μισά από αυτά τα αυτοκίνητα παράγονταν εγχώρια, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Αγίας Πετρούπολης.

Ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022 άλλαξε ριζικά το τοπίο. Οι δυτικές κυρώσεις διέκοψαν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της παραγωγής. Η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη τον Μάρτιο του 2022.

Η συμβολική πώληση και η «ελπίδα» επαναγοράς

Το 2024 η Hyundai πούλησε το 100% του εργοστασίου της στον ρωσικό όμιλο AGR Automotive Group έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, περίπου 140.000 γουόν (83 ευρώ). Η συμφωνία περιλάμβανε επιλογή επαναγοράς διετούς διάρκειας, ένα μοντέλο που ακολούθησαν και άλλες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ελπίζοντας σε μελλοντική επιστροφή όταν οι γεωπολιτικές συνθήκες θα το επέτρεπαν.

Πηγές με γνώση του θέματος δηλώνουν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η επαναγορά είναι πρακτικά αδύνατη. Παραμένει ασαφές αν η μη τήρηση της προθεσμίας θα σημάνει οριστική απώλεια του δικαιώματος ή αν θα υπάρξει κάποια παράταση.

Η αποχώρηση από τη Ρωσία είχε και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Η Hyundai έχει ανακοινώσει ότι υπέστη σημαντική ζημιά από την πώληση των ρωσικών της περιουσιακών στοιχείων. Πέρα από τους αριθμούς, όμως, το πλήγμα αφορά και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας, καθώς η Ρωσία θεωρούνταν μέχρι πρότινος μία από τις πιο υποσχόμενες αγορές της Ευρώπης.

Το εργοστάσιο σήμερα

Σήμερα, τα περισσότερα πρώην εργοστάσια δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη Ρωσία συναρμολογούν κινεζικά αυτοκίνητα με εμβλήματα ρωσικών μαρκών. Το εργοστάσιο της Hyundai αποτελεί μερική εξαίρεση, καθώς παράγει οχήματα της Solaris – όνομα που στο παρελθόν ανήκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της κορεατικής φίρμας στη ρωσική αγορά. Η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η ρωσική αγορά αυτοκινήτου κυριαρχείται πλέον από κινεζικές εταιρείες, οι οποίες το 2024 πούλησαν σχεδόν 1 εκατομμύριο οχήματα, όταν ολόκληρη η αγορά σημείωσε πωλήσεις 1,57 εκατ. αυτοκινήτων.

Η περίπτωση της Hyundai έρχεται να προστεθεί σε εκείνη της Mazda, που ήδη έχασε το δικαίωμα επαναγοράς του ρωσικού της εργοστασίου τον Οκτώβριο. Renault, Ford, Nissan και Mercedes διατηρούν αντίστοιχα δικαιώματα έως το 2027-2029, ενώ Toyota και Volkswagen έχουν αποχωρήσει χωρίς κάποια πρόβλεψη για την επιστροφή τους.