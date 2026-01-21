Η αόρατη παγίδα των δρόμων όταν βρέχει – Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Οι έντονες βροχοπτώσεις επιβαρύνουν τις συνθήκες κυκλοφορίας στους δρόμους, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των οδηγών από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η βροχή δημιουργεί δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες και μποτιλιάρισμα, αλλά ταυτόχρονα εγκυμονεί και τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο μεγαλύτερος εχθρός των οδηγών κατά τις βροχερές μέρες είναι η υδρολίσθηση, ήτοι η συνθήκη συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας νερού στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τα ελαστικά του αυτοκινήτου να αδυνατούν να επιτύχουν πρόσφυση.

Ειδικότερα, κάθε ελαστικό διαθέτει αυλακώσεις -εγκάρσια αλλά και κατά μήκος του ελαστικού- που απομακρύνουν το νερό, το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του πέλματος του ελαστικού και του οδοστρώματος.

Όταν, ωστόσο, έχει συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού στην άσφαλτο, και το όχημα κινείται με υψηλή ταχύτητα, οι αυλακώσεις χάνουν τις αποχετευτικές τους ικανότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ελαστικό να βρίσκεται πάνω σε νερό και επομένως η πρόσφυση μηδενίζεται.

Εφόσον βρεθούμε σε κατάσταση υδρολίσθησης, καμία ενέργεια στο τιμόνι, το γκάζι ή το φρένο δεν έχει αποτέλεσμα παρά μόνο όταν το ελαστικό βρεθεί ξανά σε επαφή με το οδόστρωμα. Με λίγα λόγια, το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται στον έλεγχό μας.

Τι πρέπει να κάνουμε

Σε συνθήκες υδρολίσθησης το βασικότερο είναι να αποφύγουμε τις απότομες κινήσεις. Επί παραδείγματι, αν θεωρήσουμε ότι θα διορθώσουμε την κατάσταση στρίβοντας το τιμόνι αριστερά, στην ίδια κατεύθυνση θα στρίψουν και οι τροχοί. Όμως δεν θα κατευθύνουν το αυτοκίνητο, καθώς δεν θα ακουμπούν στο οδόστρωμα.

Εδώ, λοιπόν, ελλοχεύει ο κίνδυνος, μόλις επανέλθει η πρόσφυση, το αυτοκίνητο να στρίψει απότομα αριστερά, πέφτοντας είτε σε άλλο όχημα είτε σε μια μπαριέρα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το τιμόνι σταθερό, αποφεύγουμε την έντονη επιτάχυνση/επιβράδυνση και δεν πανικοβαλλόμαστε.

Το συμπέρασμα είναι ότι η λύση βρίσκεται στην πρόληψη. Όταν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο μειώνουμε σημαντικά την ταχύτητα κίνησης. Τα σύγχρονα ελαστικά έχουν δυνατότητα αποστράγγισης ποσότητας έως 30 λίτρων/δευτερόλεπτο ενώ το αυτοκίνητο κινείται με 80 χλμ./ώρα. Σε μεγαλύτερες ταχύτητες… βάζουμε δύσκολα στα ελαστικά και επομένως αυξάνουμε τις πιθανότητες να βρεθούμε σε καθεστώς απώλειας ελέγχου του ΙΧ.

Επιπλέον, έχουμε προνοήσει να έχουμε διατηρήσει τα ελαστικά σε άριστη κατάσταση. Εφόσον το πέλμα τους έχει φθαρεί, τότε τα αντικαθιστούμε άμεσα, καθώς ενδέχεται να αδυνατούν να απομακρύνουν με αποτελεσματικότητα ακόμα και τη μικρότερη συγκέντρωση του νερού στο οδόστρωμα.

Σημαντικό είναι επίσης να κινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου υπάρχει καλύτερη ορατότητα, αλλά και να οδηγούμε σε τμήματα του δρόμου όπου δεν έχει συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού.