Η απάντηση στα ηλεκτρικά: Νέος κινητήρας βενζίνης «καίει» μόνο 3,3 λτ./100 χλμ.

Ο κινητήρας που ανέπτυξε η Renault σε συνεργασία με τη Geely επιτυγχάνει μέγιστη θερμική απόδοση 44,2%, με αποτέλεσμα να καταναλώνει 40% λιγότερο καύσιμο σε σχέση με ένα μέσο μοτέρ βενζίνης.

Ενώ οι Βρυξέλλες και ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν χαράξει πορεία προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό των μεταφορών στο άμεσο μέλλον, δεν συμμερίζονται όλοι την ίδια στρατηγική. Ορισμένοι κατασκευαστές και ενεργειακοί όμιλοι εξακολουθούν να επενδύουν στην εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να γίνουν σημαντικά πιο αποδοτικοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση του νέου κινητήρα Horse H12 Concept έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως όσους θεωρούν ότι η μετάβαση προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα είναι η μοναδική λύση.

Ένας κινητήρας-έκπληξη από Repsol και Horse Powertrains

Ο νέος κινητήρας αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Repsol και της Horse Powertrains, μιας εταιρείας που υποστηρίζεται από τη Renault και τη Geely και δεν αποτελεί απλά ένα πείραμα. Έχει ήδη τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο ενός Dacia Duster, πραγματοποιώντας δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και έχει αποδείξει ότι είναι πλήρως λειτουργικό.

Η βάση του νέου κινητήρα είναι ο γνωστός τρικύλινδρος HR12 της Renault-Nissan, ωστόσο οι μηχανικοί έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από αναβαθμίσεις για να ενισχύσουν την αποδοτικότητά του. Η σχέση συμπίεσης του κινητήρα ανέβηκε στο εντυπωσιακό 17:1, ενώ το μοτέρ έχει νέο turbo, καινούργιο σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων και αναβαθμισμένο σύστημα ανάφλεξης. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, το μοτέρ επιτυγχάνει μέγιστη θερμική απόδοση 44,2%, σε μια περίοδο που μερικοί από τους πιο σύγχρονους βενζινοκινητήρες παραγωγής κινούνται μεταξύ 40% και 41%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο κινητήρας πετυχαίνει μείωση κατανάλωσης έως και 40% σε σχέση με ένα μέσο μηχανικό σύνολο βενζίνης. Αυτό μεταφράζεται σε κατανάλωση 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του WLTP, τιμή που μέχρι πρόσφατα θεωρούταν μη επιτεύξιμη από συμβατικούς κινητήρες. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτή η επίδοση επιτυγχάνεται χωρίς καμία ηλεκτρική υποβοήθηση.

Το «μυστικό» κρύβεται στο καύσιμο Nexa 95

Η μέγιστη απόδοση του H12 επιτυγχάνεται όταν λειτουργεί με το Nexa 95, ένα καύσιμο που έχει αναπτύξει η Repsol, το οποίο παράγεται από οργανικά απόβλητα και όχι μέσω ορυκτών υλών. Το σημαντικότερο είναι ότι το καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε κινητήρα εσωτερικής καύσης, χωρίς να χρειάζεται κάποια μετατροπή, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον τόσο για το νέο κινητήρα όσο και το νέας γενιάς καύσιμο της Repsol.

Εντούτοις, το Nexa 95 βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο διάθεσης. Παράγεται στο διυλιστήριο της Repsol στην Ταραγόνα, το οποίο πέρασε σε πλήρη βιομηχανική λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025 και διατίθεται προς το παρόν σε περίπου 30 πρατήρια καυσίμων στην Ισπανία.

Αβέβαιο τι θα γίνει στο μέλλον

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις που πετυχαίνει ο κινητήρας Horse H12 Concept, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση ότι θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιο μοντέλο παραγωγής. Μένει να αποδειχθεί εάν τέτοιες τεχνολογίες θα προλάβουν να εδραιωθούν πριν η αγορά στραφεί οριστικά προς την ηλεκτροκίνηση ή αν θα αποτελέσουν απλώς μια μεταβατική τεχνολογία σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα.