Η αλύγιστη Porsche: 911 Turbo έχει κάνει 1,33 εκατ. χιλιόμετρα

Η Porsche 911 Turbo γενιάς 930 αγοράστηκε καινούργια το 1976 και έως σήμερα, ο ιδιοκτήτης δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει μαζί της.

Η ιστορία του Bill MacEachern, ενός Καναδού που αγόρασε καινούργια μια Porsche 911 Turbo το 1976, είναι μοναδική και ξεκίνησε όταν παρέλαβε το πρώτο «κομμάτι» που έφτασε στο έδαφος του Καναδά.

Μέσα σε λίγους μήνες, είχε ήδη διανύσει σχεδόν 20.000 χιλιόμετρα και στα χρόνια που ακολούθησαν, το αυτοκίνητο έγινε η καθημερινή του συντροφιά σε αμέτρητα ταξίδια στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις και αγώνες ταχύτητας.

Το αποτέλεσμα είναι το οδόμετρο του αυτοκινήτου να έχει φτάσει τα 826.664 μίλια, νούμερο που μεταφράζεται σε παραπάνω από 1,33 εκατομμύρια χιλιόμετρα στο «δικό μας» σύστημα μέτρησης της απόστασης.

Με 260 ίππους σε εργοστασιακή μορφή

Η πρώτη 911 Turbo εξοπλίζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 4 σχέσεων και έναν 3,0 λίτρων εξακύλινδρο κινητήρα (flat-six) με υπερτροφοδότηση. Η ισχύς ανέρχεται σε 260 ίππους, που επέτρεπε στο αυτοκίνητο να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δλ. και να φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 250 χλμ./ώρα, επιδόσεις εξωπραγματικές ακόμη και για πολλά supercars. Ίσως ήταν ο λόγος που το αυτοκίνητο έλαβε το προσωνύμιο «widowmaker».

Δεν έχει κρατηθεί στοκ

Καλώς ή κακώς, ο MacEachern δεν έχει κρατήσει το αυτοκίνητο σε εργοστασιακή μορφή αλλά έχει προχωρήσει σε διάφορες αναβαθμίσεις. Στο βίντεο, η 911 Turbo φαίνεται να «φοράει» νέες ζάντες, ενώ στην καμπίνα, έχει τοποθετηθεί roll cage, νέο τιμόνι και το κάθισμα του οδηγού είναι αγωνιστικό, ενώ ακόμη και το χρώμα του είναι διαφορετικό.

Η χωρητικότητα του κινητήρα έχει αυξηθεί στα 3,4 λίτρα και η ισχύς του στα 550 με 600 PS, έχει τοποθετηθεί intercooler, ενώ ο MacEachern παραδέχεται ότι το μπλοκ έχει αλλάξει μια φορά και πως κάθε 160.000 χιλιόμετρα, το μοτέρ σχεδόν ανακατασκευάζεται.

Πιστός λάτρης του αυτοκινήτου του

Σε συνέντευξή του με τον οικοδεσπότη του καναλιού Magnacars, ο MacEachern δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την 911 Turbo: «Οι εταιρείες φτιάχνουν αυτοκίνητα προσπαθώντας να τα βελτιώσουν. Καμιά φορά όμως, τα καταφέρνουν όλα τέλεια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Δεν αστειεύομαι». Ο ίδιος ανέφερε πως ποτέ δεν σκέφτηκε να αποκτήσει κάποια από τις 911 Turbo που ακολούθησαν.

H Porsche 911 Turbo του MacEachern μπορεί να είναι εμβληματική και να αποτελεί μία από τις πιο περιζήτητες Porsche για τους συλλέκτες, ωστόσο ο ιδιοκτήτης δεν σκέφτεται να σταματήσει να την οδηγεί, αποδεικνύοντας ότι τέτοια αυτοκίνητα ανήκουν στους δρόμους και όχι σε κλειστές αίθουσες.