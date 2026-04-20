Η Audi παρουσιάζει τα αυτοκίνητα που την σημάδεψαν τα τελευταία 50 χρόνια

Η νέα θεματική έκθεση “Design Legends”, που φιλοξενείται στο Audi museum mobile έως τις 12 Ιουλίου 2026, αναδεικνύει εμβληματικά concept cars και σχεδιαστικές προτάσεις από πέντε δεκαετίες δημιουργίας.

Το design για μια μάρκα όπως η Audi ξεπερνά την απλή αισθητική· αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η ταυτότητά της.

Η θεματική έκθεση «Design Legends», που φιλοξενείται στο Audi museum mobile, αποτυπώνει τη φιλοσοφία της, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή συλλογή από πρωτότυπα μοντέλα και σχεδιαστικές μελέτες που καθόρισαν την πορεία της μάρκας τα τελευταία 50 χρόνια. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου 2026.

Στην εξέλιξή του, το Audi Design δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία επιτυχημένων μοντέλων παραγωγής, αλλά έδωσε ζωή και σε τολμηρές ιδέες και concept cars που απέκτησαν σχεδόν θρυλική υπόσταση. Η «Design Legends» αναδεικνύει αυτή τη διαδρομή, φωτίζοντας τη διαδικασία μέσα από την οποία μια ιδέα εξελίσσεται και μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιαστικό αποτέλεσμα — από την έμπνευση μέχρι την υλοποίηση.

Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης, Stefan Felber, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που το Audi museum mobile αφιέρωσε μια ολόκληρη έκθεση στις σχεδιαστικές μελέτες. Από τότε, πολλοί επισκέπτες ζητούσαν την επιστροφή αυτής της θεματικής. Σήμερα, εμβληματικά concept cars όπως τα Audi quattro Spyder και Audi Avus quattro επιστρέφουν στο μουσείο, πλαισιωμένα από ορισμένα πρωτότυπα που παρουσιάζονται εκεί για πρώτη φορά, όπως τα Audi e-tron Spyder και Aztec.

Πέρα από τα ίδια τα αυτοκίνητα, η έκθεση αποκαλύπτει και τον κόσμο πίσω από τη δημιουργία τους. Ξεχωριστά εκθέματα από το model workshop της Audi, μαζί με σκίτσα, renderings και clay models, προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη σχεδιαστική διαδικασία και αποτυπώνουν τις ιδέες, τις μεθόδους και τα στάδια που οδηγούν από την έμπνευση στην τελική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση “Design Legends” δεν περιορίζεται στην παρουσίαση εντυπωσιακών πρωτοτύπων, αλλά αναδεικνύει τη σκέψη, τη δημιουργική πειθαρχία και την αισθητική συνέπεια που χαρακτήρισαν τη σχεδιαστική γλώσσα της Audi μέσα στον χρόνο.

Τα μοντέλα που παρουσιάζονται στη νέα θεματική έκθεση είναι τα εξής:

• Aztec από το 1988

• Audi quattro Spyder από το 1991

• Audi Avus quattro από το 1991

• Audi TT show car από το 1995

• Audi A8 Coupé concept από το 1997

• Audi Steppenwolf από το 2000

• Audi Nuvolari quattro από το 2003

• Audi Shooting Brake concept από το 2005

• Audi e-tron Spyder από το 2010

• Audi quattro concept από το 2010

• Audi PB 18 e-tron από το 2018

Την εμπειρία της έκθεσης συμπληρώνει η εφαρμογή Audi Tradition, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός συνοδός της επίσκεψης και προσφέρει αναλυτικό περιεχόμενο για τα οχήματα μέσα από κείμενα, ηχητική ξενάγηση για επιλεγμένα μοντέλα και πανοραμικές προβολές 360 μοιρών.

Αν και οι επισκέπτες δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στα εκθέματα και να εξερευνήσουν το εσωτερικό τους, η εφαρμογή καθιστά αυτή την εμπειρία εφικτή μέσα από την οθόνη του smartphone. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το περιεχόμενο συνοδεύεται και από ήχο κινητήρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη βιωματική διάσταση της έκθεσης.

Παράλληλα, η εφαρμογή περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τη θεματική όσο και για τη μόνιμη έκθεση, ενώ συνδέει τον χρήστη με την ιστοσελίδα της Audi Tradition, το online shop για αξεσουάρ, βιβλία και ανταλλακτικά για τα σύγχρονα κλασικά μοντέλα της Audi, καθώς και με τα κανάλια της σε Instagram και TikTok.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για μια ψηφιακή περιήγηση στις ρίζες της Audi στο Ίνγκολσταντ, ακολουθώντας την κληρονομιά της Auto Union, αλλά και για την ανακάλυψη επιλεγμένων ιστοριών από το ευρύτερο ιστορικό αποτύπωμα της μάρκας. Η δωρεάν εφαρμογή είναι διαθέσιμη για iOS και Android smartphones μέσω των βασικών app stores.