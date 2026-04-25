Η Audi προετοιμάζει την άφιξη του νέου RS Q5

Το Audi RS Q5 αναμένεται να αποτελέσει την κορωνίδα στην γκάμα του Q5, όταν παρουσιαστεί επίσημα τους επόμενους μήνες.

Το νέο μέλος της RS γκάμας της προετοιμάζει η Audi, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Γερμανία, οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων, πως ένα πρωτότυπο Q5 «συνελήφθη» κοντά στη διάσημη πίστα του Nurburgring να δοκιμάζεται.

Το αυτοκίνητο λέγεται πως είχε μεγαλύτερους θόλους από το Q5 και το SQ5 και μεγαλύτερους τροχούς μέσα στους οποίους ενσωματώνονταν δυνατότερα φρένα.

Plug-in με 600+ ίππους και τετρακίνηση

Με δεδομένο πως πρόκειται για μία κατασκευή που θα εστιάζει στις επιδόσεις, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ποιο θα είναι το μηχανικό σύνολο που θα επιλέξει η Audi να δώσει στο RS Q5.

Πηγές κοντά στο στρατόπεδο της μάρκας που έχει ως έμβλημα τους τέσσερις κύκλους αναφέρουν πως η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι το plug-in υβριδικό σύνολο που ενσωματώνει ήδη το νέο RS 5.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αποτελείται από έναν V6 κινητήρα με δύο turbo και χωρητικότητα 2,9 λτ, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους και 600 Nm ροπής και πλαισιώνεται από 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 177 PS/460 Nm και μια μπαταρία μεικτής χωρητικότητας 25,9 kWh, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τα 639 PS και τα 825 Nm ροπής.

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του συστήματος quattro που θα συνοδεύεται με τεχνολογία Dynamic Torque Control και το κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο με τη βοήθεια ενός drift mode, θα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πραγματοποιεί πλαγιολισθήσεις, παρά το μεγάλο του βάρος.

Σπορ και μέσα στην καμπίνα

Ο σπορ χαρακτήρας του RS Q5 θα αφήνει το στίγμα του και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το οποίο είναι δεδομένο πως θα είναι υπερσύγχρονο και οδηγοκεντρικό. Το παρών θα δίνουν πιθανότατα ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών που θα συνδυάζεται με Head-Up Display, ενώ δίπλα του, ενσωματωμένη μέσα στην κεντρική κονσόλα θα βρίσκεται μια οθόνη OLED με μέγεθος 14,9 ίντσες. Οθόνη ίσως τοποθετηθεί και μπροστά από συνοδηγό, μεγέθους 10,9 ιντσών, όπως στο RS 5.

Πότε έρχεται

Το ντεμπούτο του νέου RS Q5 αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το φετινό καλοκαίρι. Προς τα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσει το εμπορικό του λανσάρισμα.