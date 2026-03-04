Η BMW Alpina ετοιμάζει μια νέα έκδοση της X7

Το πρώτο νέο μοντέλο της καινούργιας εποχής θα αποκαλύψει η BMW Alpina στο Amelia Concours d’Elegance που ξεκινάει στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Από τις αρχές του 2026, η Alpina βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της BMW και αποτελεί πλέον μία από τις θυγατρικές μάρκες του βαυαρικού ομίλου. Πριν από λίγο καιρό, η BMW Alpina παρουσίασε το νέο της έμβλημα και τώρα, ανακοινώνει πως θα αποκαλύψει κάτι καινούργιο στο Amelia Concours d’Elegance στο τέλος αυτής της εβδομάδας που πιθανότατα θα αφορά την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά.

Κάτι καινούργιο για τη BMW X7

Η ανακοίνωση συνοδεύτεται από μία teaser εικόνα, η οποία, αν και είναι αρκετά σκοτεινή, φαίνεται πως αφορά την τωρινή BMW X7. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως το νέο μοντέλο θα είναι μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση για τη X7, η οποία θα ενσωματώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα την κάνουν να ξεχωρίζει, όπως νέες ζάντες, τα καινούργια εμβλήματα της BMW Alpina, νέες επενδύσεις και ενθέσεις μέσα στην καμπίνα και ίσως κάποια νέα προσθήκη στη χρωματική παλέτα.

Σημειώνεται ότι η Alpina έχει ήδη αποκαλύψει την ΧΒ7 πριν λίγο καιρό, προσθέτοντας ολοκληρωμένες οπτικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα, ενώ ο V8 κινητήρας των 4,4 λίτρων είχε βελτιωθεί στους 613 ίππους και τα 800 Nm ροπής. Η νέα XB7 είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο ισχυρή.

Εκτός από το ντεμπούτο της νέας Alpina, η BMW θα φέρει μαζί της στο Amelia Concours d’Elegance μια σειρά από εμβληματικά αυτοκίνητα για να γιορτάσει τα 40 χρόνια ζωής της M3, τα 50 χρόνια της Σειράς 6 και τα 60 χρόνια ιστορίας της BMW 2002.