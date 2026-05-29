Η Ford βρήκε νέο τρόπο να κρατάει «ενεργά» τα επαγγελματικά της οχήματα

Η Ford Pro αξιοποιεί δεδομένα από περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα για να προλαμβάνει πιθανές βλάβες και να μειώνει τον χρόνο ακινητοποίησης των βαν και επαγγελματικών οχημάτων.

Η Ford Pro αναλαμβάνει νέες δράσεις με σκοπό να στηρίξει τις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και βασίζονται στα επαγγελματικά οχήματα για την καθημερινή τους κερδοφορία.

Για έναν ελεύθερο επαγγελματία, η ξαφνική βλάβη ενός βαν δεν είναι απλώς μια αναποδιά, αλλά μια οικονομική «αιμορραγία» που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 700 ευρώ την ημέρα. Οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές, καθώς η ακινητοποίηση του οχήματος φέρνει άμεση απώλεια εσόδων, πλήγμα στην αξιοπιστία της εταιρείας και αδυναμία εξυπηρέτησης των πελατών.

Για να προλάβει αυτές τις καταστάσεις, η Ford Pro αξιοποιεί δεδομένα από περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα, προτείνοντας μια προληπτική προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προβλέπει πιθανές βλάβες προτού αυτές εκδηλωθούν, ενώ παράλληλα μετατρέπει το δίκτυο των επίσημων εμπόρων της σε στρατηγικούς συμμάχους που εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα θα παραμένουν παραγωγικά και στον δρόμο.

Στρατηγικό πλεονέκτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Ford Pro διαθέτει περισσότερα από 800 εξειδικευμένα Transit Centre και συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο 200 πιστοποιημένων μετασκευαστών, δημιουργώντας το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο επαγγελματικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, το πραγματικό πλεονέκτημα προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο η Ford Pro ενσωματώνει τις προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης και συνδεσιμότητας στο δίκτυο αυτό.

Από το 2021, τα FORDLiive Centre έχουν αναπτύξει μια ουσιαστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το δίκτυο Transit Centre. Αυτή η συνέργεια έχει επιταχύνει σημαντικά τους χρόνους επισκευής και έχει οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα: 3.160.476 επιπλέον ημέρες αδιάλειπτης λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από τρία εκατομμύρια ημέρες κατά τις οποίες τα επαγγελματικά οχήματα παρέμειναν ενεργά και αποδοτικά, αντί να βρίσκονται στα συνεργεία.

Το πραγματικό δυναμικό έγκειται στην ευφυΐα των ίδιων των οχημάτων. Σήμερα, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα της Ford Pro σε ολόκληρη την Ευρώπη παράγουν καθημερινά 6.000.000 δεδομένα κατάστασης οχήματος. Η Ford Pro αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να ενισχύσει την παραγωγικότητα κάθε πελάτη, προσφέροντας νέες υπηρεσίες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με στόχο να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Επέκταση των υπηρεσιών στους επίσημους εμπόρους Ford

Μέχρι σήμερα, αυτές οι εξελιγμένες υπηρεσίες παρέχονταν κυρίως από κεντρικές ομάδες της Ford Pro που διαχειρίζονταν μεγάλους συνεργάτες στόλων οχημάτων. Το επόμενο στάδιο της στρατηγικής του Ford Pro δίνει τη δυνατότητα στους επίσημους εμπόρους να αξιοποιούν τις ίδιες προληπτικές δυνατότητες για την εξυπηρέτηση μικρών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες Dealer Uptime φέρνουν τη δύναμη της τεχνογνωσίας της Ford Pro στα δεδομένα στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Μετεξέλιξη σε συνεργάτη παραγωγικότητας

Οι υπηρεσίες Dealer Uptime μετασχηματίζουν τους επίσημους εμπόρους Ford από παρόχους υπηρεσιών σε συνεργάτες παραγωγικότητας. Για πρώτη φορά, αποκτούν πρόσβαση σε συνεχή ροή δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο όχημα Ford στην περιοχή τους. Δεν περιμένουν πλέον τον πελάτη να καλέσει λόγω βλάβης – είναι οι ίδιοι που επικοινωνούν πρώτοι με τον πελάτη.

Κανένας άλλος κατασκευαστής του κλάδου δεν συνδυάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και λογισμικό για τη δημιουργία αξιοποιήσιμων πληροφοριών που οδηγούν σε άμεσες ενέργειες στα συνεργεία, σύμφωνα με την εταιρεία. Με την εφαρμογή αυτών των υπηρεσιών στα Transit Centre, η Ford Pro δίνει τη δυνατότητα στους επίσημους εμπόρους να προ-παραγγέλνουν ανταλλακτικά και να προετοιμάζουν τα συνεργεία πριν ακόμη το όχημα φτάσει.

Η προσέγγιση αυτή μειώνει τον χρόνο επισκευής έως και 50% από την παράδοση έως την επιστροφή του οχήματος στον πελάτη. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για τους πελάτες, οι οποίοι επιστρέφουν με τα βαν οχήματά τους πιο γρήγορα στην εργασία τους, όσο και για τους επίσημους εμπόρους Ford, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τη δυναμικότητα του συνεργείου τους για την εξυπηρέτηση νέων πελατών.