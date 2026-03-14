Η γειτονική χώρα όπου πουλήθηκαν περισσότερες Ferrari από Alfa Romeo

O όγκος πωλήσεων της Ferrari ήταν διπλάσιος από αυτόν της Alfa Romeo, ενώ ακόμη περισσότερες ήταν οι ταξινομήσεις που πραγματοποίησε η Lamborghini.

Η αγορά αυτοκινήτου στη Βουλγαρία δεν συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της Ευρώπης, ωστόσο παρουσιάζει συχνά ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες που αποτυπώνουν τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της.

Από τη μία πλευρά, η ραχοκοκαλιά των πωλήσεων αφορά mainstream μοντέλα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, ενώ από την άλλη, κατά καιρούς εμφανίζονται ταξινομήσεις πανάκριβων supercars που τραβούν την προσοχή και αναδεικνύουν το γεμάτο πορτοφόλι κάποιων πολιτών της χώρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο φετινός Φεβρουάριος, κατά τον οποίο καταγράφηκαν στη γειτονική χώρα αρκετές ταξινομήσεις μοντέλων από τους δύο διάσημες ιταλικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, ταξινομήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα Ferrari και έξι Lamborghini, αριθμοί που θεωρούνται αξιοσημείωτοι για το μέγεθος της βουλγαρικής αγοράς.

Περισσότερες οι νέες Ferrari από τις Alfa Romeo

Στην περίπτωση της Ferrari, τα μοντέλα που βρήκαν τον δρόμο προς Βούλγαρους ιδιοκτήτες ήταν δύο Purosangue, μία 296 GTB και μία 296 GTS. Αντίστοιχα, η Lamborghini κατέγραψε πέντε ταξινομήσεις του Urus, του ιδιαίτερα επιτυχημένου SUV της μάρκας, καθώς και μία Temerario.

Την ίδια περίοδο, η Alfa Romeo κατέγραψε μόλις δύο ταξινομήσεις στη βουλγαρική αγορά: μία Junior και μία Stelvio. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει πόσο έντονες μπορεί να είναι οι διακυμάνσεις των μηνιαίων πωλήσεων σε μικρότερες αγορές.

Συνολικά, κυριαρχεί η Toyota

Η συνολική εικόνα της βουλγαρικής αγοράς αυτοκινήτου είναι αρκετά διαφορετική. Τον Φεβρουάριο, η Toyota ήταν η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή θέση της στην περιοχή. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Skoda, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Hyundai. Σε επίπεδο μοντέλων, το αυτοκίνητο με τις περισσότερες ταξινομήσεις ήταν το Hyundai i20.