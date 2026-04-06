Η Ιαπωνία βάζει φρένο στα ηλεκτρικά με «ξένες» μπαταρίες

Η Ιαπωνία μειώνει τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά που δεν χρησιμοποιούν εγχώριες μπαταρίες, πλήττοντας κυρίως τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων και μπαταριών.

Η Ιαπωνία προχωρά σε μια στρατηγική αναπροσαρμογή της πολιτικής επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα, δίνοντας πλέον σαφή προτεραιότητα σε εκείνα που χρησιμοποιούν μπαταρίες κατασκευασμένες στο έδαφός της. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής που στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ιαπωνία βασίζονταν κυρίως σε περιβαλλοντικά κριτήρια. Ωστόσο, με τις νέες ρυθμίσεις, προστίθεται ένας ισχυρός παράγοντας: η προέλευση της μπαταρίας.

Ουσιαστικά, τα μοντέλα που δεν διαθέτουν μπαταρίες ιαπωνικής κατασκευής θα λαμβάνουν μειωμένη οικονομική ενίσχυση ή ενδέχεται να αποκλείονται πλήρως από συγκεκριμένα προγράμματα επιδότησης.

Η απόφαση αυτή λειτουργεί και ως μήνυμα προς τις «αλλοδαπές» εταιρείες. Όσες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην ιαπωνική αγορά, θα χρειαστεί να φτιάξουν εργοστάσια μπαταριών σε ιαπωνικό έδαφος ή να συνεργαστούν με Ιάπωνες κατασκευαστές μπαταριών.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας.

Τα θύματα και οι νικητές

Η μάρκα που φαίνεται πως πληγώνεται περισσότερο από τις αλλαγές που έφερε η ιαπωνική κυβέρνηση είναι η BYD, μια εταιρεία που προέρχεται από την Κίνα και κατασκευάζει εκεί τις μπαταρίες που χρησιμοποιεί.

Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ, προηγουμένως, τα μοντέλα της επωφελούνταν από επιδοτήσεις περίπου 2.000 ευρώ, πλέον, η κρατική επιδότηση για τα αυτοκίνητά της θα περιορίζεται κάτω από 900 ευρώ.

Αντίθετα, αυτοκίνητα όπως το Toyota bZ4X, που ενσωματώνει μπαταρία κατασκευασμένη στην Ιαπωνία, θα συνεχίζει να διατίθεται με την υψηλότερη δυνατή επιδότηση που φτάνει τα 7.500 ευρώ. Δεν είναι όμως μόνο τα ιαπωνικά μοντέλα που θα επωφεληθούν από αυτή την αλλαγή. Τα Tesla, για πάραδειγμα, επειδή χρησιμοποιούν μπαταρίες της Panasonic, θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη επιδότηση ύψους 7.000 ευρώ.