Η Κίνα σφίγγει τον κλοιό στα ηλεκτρικά: Θέτει όρια σε βάρος και κατανάλωση

Από το 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους.

Ενώ οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου εξελίσσονται εδώ και δεκαετίες με στόχο την αύξηση της ισχύος και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, ώστε να ανταποκρίνονται στα ολοένα και αυστηρότερα πρότυπα ρύπων, κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης που να τα δεσμεύουν.

Αυτό, όμως, αρχίζει να αλλάζει. Στην Κίνα, αναμένεται σύντομα να τεθεί σε ισχύ ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που εστιάζει στην ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων, υποχρεώνοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναπτύσσουν πιο αποδοτικά ηλεκτρικά μοντέλα.

Στόχος η βελτίωση της απόδοσης, όχι οι μεγαλύτερες μπαταρίες

Οι νέοι κανονισμοί θέτουν συγκεκριμένα όρια τόσο στο βάρος όσο και στην κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών οχημάτων, ανάλογα με την κατηγορία τους. Ενδεικτικά, ένα μέσο ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο με βάρος περίπου δύο τόνους δεν θα επιτρέπεται να καταναλώνει περισσότερες από 15,1 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χαμηλό όριο, το οποίο αυτή τη στιγμή ελάχιστα ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να επιτύχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν τους κατασκευαστές από την «εύκολη λύση» της αύξησης της αυτονομίας μέσω μεγαλύτερων μπαταριών, ωθώντας τους αντ’ αυτού στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας των οχημάτων.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, τα νέα πρότυπα θα είναι περίπου 11% αυστηρότερα σε σχέση με τα σημερινά. Παρ’ όλα αυτά, οι κινεζικές αρχές εκτιμούν ότι η εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε αύξηση της μέσης αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων κατά περίπου 7%, προς όφελος των καταναλωτών.

Έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2026

Οι συζητήσεις για την καθιέρωση προτύπων ενεργειακής απόδοσης στα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Κίνας, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς πραγματοποίησαν κοινές συναντήσεις με στόχο τη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Με την οριστικοποίησή τους, τα πρότυπα αυτά θα αποτελέσουν την πρώτη φορά που τα ηλεκτρικά οχήματα θα υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης ενέργειας. Ο νόμος έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

BYD και Geely στο σωστό μονοπάτι

Όπως σημειώνει το Car News China, αρκετά ηλεκτρικά οχήματα που διατίθενται ήδη στην αγορά από μεγάλους κατασκευαστές, όπως η BYD και η Geely, πληρούν τα νέα πρότυπα.

Αντίθετα, τα μοντέλα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενδέχεται να χρειαστεί είτε να αναβαθμιστούν είτε να αποσυρθούν πλήρως από την παραγωγή, έως ότου συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς.