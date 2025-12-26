Η μεγάλη μεταμόρφωση: Παρατημένο τετράτροχο «διαμάντι» πλέον κοστίζει 1,14 εκατ. ευρώ

Ήταν γεμάτη σκουριά, είχε χτυπήματα από τα παιδιά που έπαιζαν τριγύρω της, ενώ το εσωτερικό της είχε πιάσει αράχνες. Και όμως, μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς, αυτή η Aston Martin DB5 βιώνει μια δεύτερη νιότη.

Η ιστορία αυτή της Aston Martin DB5 μοιάζει με πολλές άλλες. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που αποτέλεσε το αντικείμενο του πόθου ενός νεαρού, πριν καταλήξει σκουριασμένη στο έλεος των φυσικών φαινομένων.

Η αγάπη, όμως, που έτρεφε για αυτήν ο ιδιοκτήτης της δεν έφυγε ποτέ και τώρα, ύστερα από μπόλικη φροντίδα που έλαβε από την Aston Martin, το αυτοκίνητο έχει αποκτήσει ξανά την παλιά του αίγλη. Αυτή είναι η βιογραφία ενός ρομαντικού petrolhead και του αγαπημένου του αυτοκινήτου.

Ένα εφηβικό όνειρο

Ο Ουαλός John Williams, συγκολλητής και ιδιοκτήτης συνεργείου, ήταν μόλις 18 ετών όταν έβαλε στόχο ζωής να αποκτήσει το αυτοκίνητο των ονείρων του: μια Aston Martin DB5.

Κάνοντας αποταμίευση και δουλεύοντας πολλές υπερωρίες, κατάφερε να συγκεντρώσει 900 λίρες (1.000 ευρώ περίπου), ποσό που αντιστοιχεί σε 17.000 ευρώ σε σημερινά χρήματα.

Τον Σεπτέμβριο του 1973, σε ηλικία 19 ετών, ταξίδεψε με τρένο από τη Βόρεια Ουαλία στο Λονδίνο για να δει από κοντά μια DB5 του 1965. Το αυτοκίνητο τον κέρδισε αμέσως και έτσι το έκανε δικό του.

Από την καθημερινή χρήση στην εγκατάλειψη

Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ο John οδηγούσε καθημερινά την DB5 στους δρόμους της Ουαλίας. Το 1977, όμως, μια επαγγελματική ευκαιρία στη Μέση Ανατολή τον ανάγκασε να την «παρκάρει» στο σπίτι του.

Παρά τις πολλές προτάσεις που δέχθηκε για να παραχωρήσει το αυτοκίνητο, ο John δεν ενέδωσε ποτέ. Όπως θυμάται η σύζυγός του Sue: «Του έλεγα πάντα: δεν θα βρεις ποτέ άλλη σαν κι αυτή».

Διαβάστε επίσης: Έφτασε στην Ελλάδα το νέο Toyota RAV4 – Οι τιμές του

Η DB5 δυστυχώς, έμεινε για δεκαετίες εκτεθειμένη στα στοιχεία της φύσης, ενώ τα παιδιά της γειτονιάς δεν έχαναν την ευκαιρία να χοροπηδούν πάνω στο καπό της. Σαν αποτέλεσμα το αυτοκίνητο γέμισε με σκουριά και υπέστη πολλές φθορές στη φανοποιεία και το εσωτερικό του.

Ώρα για αποκατάσταση

Στο πέρασμα των ετών, η αναπαλαίωση του αυτοκινήτου έγινε προσωπικός στόχος του ιδιοκτήτη. Η αποκατάσταση της DB5 από την Aston Martin Works ξεκίνησε στα τέλη του 2022 και διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια. Το αυτοκίνητο απογυμνώθηκε, το πλαίσιό του ανακατασκευάστηκε, ενώ κάθε αλουμινένιο πάνελ σφυρηλατήθηκε στο χέρι, όπως παλιά.

Μια από τις πιο σπάνιες DB5 στον κόσμο

Η συγκεκριμένη DB5 θεωρείται από τους ειδικούς ένα σπάνιο αυτοκίνητο: είναι δεξιοτίμονη, έχει κινητήρα Vantage και είναι βαμμένη στο εμβληματικό χρώμα Silver Birch. Από τις 1.022 DB5 που κατασκευάστηκαν συνολικά, μόλις 39 είχαν αυτόν τον συνδυασμό χαρακτηριστικών.

Η ιστορία της γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από το γεγονός πως ένας από τους πρώτους ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου ζούσε στο St George’s Hill στο Surrey, μια κλειστή κοινότητα όπου κατοικούσαν οι διάσημοι της εποχής, όπως οι John Lennon και Ringo Starr των Beatles. Κάτι ακόμη που ανεβάζει την αξία της είναι ότι το μοντέλο έγινε διάσημο για τον ρόλο που έπαιξε σε ταινία του James Bond με πρωταγωνιστή τον Sean Connery.

2.500 ώρες δουλειάς

Περισσότερες από 2.500 ώρες εργασίας από τα διάφορα τμήματα (π.χ. φανοποιίας, βαφής,) της Aston Martin ήταν απαραίτητες για να μεταμορφωθεί το αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα; Μια DB5 που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Aston Martin Works, Paul Spires, είναι «καλύτερη από καινούργια».

Αν και αποφεύγει να μιλήσει ανοιχτά για την αξία που έχει τώρα, ο ίδιος παραδέχεται λόγω της σπανιότητας του αυτοκινήτου, μια τιμή κοντά στο 1 εκατομμύρια λίρες (1,14 εκατ. ευρώ) δεν θα ήταν υπερβολική.

«Το κορίτσι μου επέστρεψε»

Όταν ο John Williams είδε ξανά την DB5 πλήρως αναπαλαιωμένη, τα λόγια του ήταν γεμάτα συναίσθημα: «Άξιζε κάθε δεκάρα. Είναι απίστευτο. Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από τότε που την οδήγησα τελευταία φορά. Το κορίτσι μου επέστρεψε».