Η Nissan αποκάλυψε πότε θα παρουσιαστεί το νέο GT-R R36

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Nissan αποκάλυψε πότε θα πραγματοποιηθεί το ντεμπούτο του νέου GT-R και γνωστοποίησε πως ο εμβληματικός V6 κινητήρας του θα συνεχίσει να βρίσκεται κάτω από το καπό.

Η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η Nissan εργάζεται ήδη πάνω στην κατασκευή ενός νέου GT-R ήρθε από τα χείλη του αντιπροέδρου της μάρκας στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής, κ. Ponz Pandikutira.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να κάνει γνωστό πότε -περίπου- θα κάνει το ντεμπούτο της η νέα γενιά του αυτοκινήτου που πολλοί το αποκαλούν και ως… Godzilla.

Πάνω σε νέα πλατφόρμα

Σε συνέντευξή του στο The Drive, ο Ponz Pandikutira ανέφερε πως το νέο Nissan GT-R δεν θα έχει πολλά κοινά σημεία με τον προκάτοχό του. Αυτό σημαίνει πως το GT-R R36 θα χρησιμοποιήσει νέο δάπεδο, θα έχει πολύ διαφορετική σχεδίαση, διαφορετική αισθητική στην καμπίνα και αρκετές νέες τεχνολογίες.

Με τον ίδιο εμβληματικό V6

Το μοναδικό, ίσως, σημείο που θα είναι κοινό θα είναι ο twin-turbo V6 κινητήρας VR38. Οι πληροφορίες λένε πως η νέα γενιά θα χρησιμοποιήσει το ίδιο μπλοκ αλλά θα προχωρήσει σε μεγάλες και εκτενείς αναβαθμίσεις σε πολλούς τομείς, όπως στα έμβολα και τις κεφαλές. Επίσης, στόχος της ιαπωνικής φίρμας είναι να γίνει ο κινητήρας πιο φιλικός προς το περιβάλλον και για αυτό θεωρείται σίγουρο ότι το κινητήριο σύνολο του GT-R R36 θα εξηλεκτριστεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Χαρακτηριστικό είναι πως Ponz Pandikutira δήλωσε ότι το GT-R R35 δεν πληρούσε τα περιβαλλοντικα πρότυπα που έχουν θέσει πολλές αγορές του κόσμου και ότι αυτό είναι αναγκαίο να αλλάξει στη νέα γενιά του μοντέλου. Αναφορικά με την πολυαναμενόμενη άφιξή του, ο ίδιος ανέφερε πως αυτό θα γίνει το 2030.

To Hyper Force που έχει προηγηθεί

Υπενθυμίζεται ότι η Nissan έχει ήδη παρουσιάσει μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το επόμενο GT-R μέσω του πρωτοτύπου Hyper Force, το οποίο εφοδιαζόταν με ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης υψηλής απόδοσης, με μπαταρία στερεάς κατάστασης, αποδίδοντας ισχύ έως και 1.000 kW (1.360 ίππους). Η κίνηση μεταδιδόταν και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος e-Force της Nissan.