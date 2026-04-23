Η Omoda & Jaecoo χρειάστηκε μόλις 3 χρόνια για να φτάσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις

Η Omoda & Jaecoo, η premium μάρκα του Ομίλου Chery, γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μόλις 3 χρόνια λειτουργίας και παρουσιάζει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου.
Στη φετινή έκθεση στο Πεκίνο, η Omoda & Jaecoo αναδεικνύει νέες στρατηγικές, προϊόντα και τεχνολογίες, προσφέροντας δυναμικές εμπειρίες κινητικότητας για το παγκόσμιο κοινό. Η υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) ανεβάζει τον πήχη, παρέχοντας σημαντική οικονομία καυσίμου και υψηλή απόδοση.
Παράλληλα, στις 25 – 26 Απριλίου, διεξάγεται ένας διεθνής μαραθώνιος δοκιμών μεγάλων αποστάσεων, σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε πραγματικές συνθήκες που θα συνδυάζει κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε πόλεις, σε ορεινές διαδρομές και επαρχιακούς δρόμους.
Πρωταγωνιστές θα είναι τα πλήρως υβριδικά μοντέλα Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 SHS-H και Jaecoo 7 SHS-H, τα οποία θα επιβεβαιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από πραγματικά δεδομένα. Έτσι η super ισχυρή απόδοση, η super χαμηλή κατανάλωση και η super μεγάλη συνδυαστική αυτονομία, θα προσφέρουν στο κοινό που θα παρακολουθήσει αυτήν την ενέργεια μία ολοκληρωμένη και απροβλημάτιστη υβριδική εμπειρία.
Η Έκθεση του Πεκίνου σηματοδοτεί επίσης την παγκόσμια πρεμιέρα της τεχνολογίας αυτόματου παρκαρίσματος VPD (Valet Parking Driver). Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι παρκαρίσματος θα επιτρέψουν σε επισκέπτες και δημοσιογράφους να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν αυτήν την προηγμένη λειτουργία υποβοήθησης, που υπόσχεται να κάνει το έξυπνο παρκάρισμα μια καθημερινή ευκολία για οδηγούς σε όλο τον κόσμο.
Η παγκόσμια πρεμιέρα του Omoda 4
Σημαντική θέση στη φετινή Έκθεση για την Omoda & Jaecoo κατέχει και η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Omoda 4, σχεδιασμένου για νεανικό κοινό με «cyber-mecha» αισθητική, συνδυάζοντας design, τεχνολογία, ευελιξία και οικονομία. Η Omoda & Jaecoo δραστηριοποιείται παγκοσμίως με καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα οχήματα νέας ενέργειας, προσφέροντας λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παγκόσμιου κοινού και διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.