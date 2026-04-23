Η Omoda & Jaecoo χρειάστηκε μόλις 3 χρόνια για να φτάσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις

Η Omoda & Jaecoo, η premium μάρκα του Ομίλου Chery, γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μόλις 3 χρόνια λειτουργίας και παρουσιάζει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου.

Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2026, παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, θα πραγματοποιηθεί το Chery International Business Summit, φέρνοντας κοντά πάνω από 3.000 εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνεργάτες από το εξωτερικό και ηγετικά στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Την ίδια περίοδο, η Omoda & Jaecoo, η premium θυγατρική του Ομίλου Chery, συμπληρώνει τρία χρόνια δραστηριότητας, έχοντας ήδη καταγράψει ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως. Ως μία από τις πιο ταχύτατα ανερχόμενες μάρκες διεθνώς, η Omoda & Jaecoo θα αξιοποιήσει την παρουσία της για να παρουσιάσει το τεχνολογικό της όραμα, μέσα από νέα οχήματα, καινοτόμες εφαρμογές και διαδραστικές εμπειρίες οδήγησης, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις κινητικότητας για το παγκόσμιο κοινό και το δίκτυο συνεργατών της. Τόσο η Omoda όσο και η Jaecoo ακολουθούν τη φιλοσοφία «Born Global, Born Green, Born Unique», με επίκεντρο τη διεθνή προοπτική, τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίηση. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να διεισδύσουν σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές, όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε χώρες με δεξιοτίμονη οδήγηση. Παρουσία σε 64 χώρες Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, σημείωσαν εντυπωσιακή πορεία φτάνοντας από το μηδέν στο ένα εκατομμύριο πωλήσεις — ένα από τα ταχύτερα επιτεύγματα για νέες μάρκες στον κλάδο. Ταυτόχρονα, διεύρυναν σταθερά την παρουσία τους, εισερχόμενες σε μια νέα αγορά περίπου κάθε 17 ημέρες. Σήμερα, έχουν επεκταθεί σε 64 χώρες και περιφέρειες, χτίζοντας ένα ισχυρό και συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνές αποτύπωμα.

Στη φετινή έκθεση στο Πεκίνο, η Omoda & Jaecoo αναδεικνύει νέες στρατηγικές, προϊόντα και τεχνολογίες, προσφέροντας δυναμικές εμπειρίες κινητικότητας για το παγκόσμιο κοινό. Η υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) ανεβάζει τον πήχη, παρέχοντας σημαντική οικονομία καυσίμου και υψηλή απόδοση.

Παράλληλα, στις 25 – 26 Απριλίου, διεξάγεται ένας διεθνής μαραθώνιος δοκιμών μεγάλων αποστάσεων, σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε πραγματικές συνθήκες που θα συνδυάζει κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε πόλεις, σε ορεινές διαδρομές και επαρχιακούς δρόμους.

Πρωταγωνιστές θα είναι τα πλήρως υβριδικά μοντέλα Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 SHS-H και Jaecoo 7 SHS-H, τα οποία θα επιβεβαιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από πραγματικά δεδομένα. Έτσι η super ισχυρή απόδοση, η super χαμηλή κατανάλωση και η super μεγάλη συνδυαστική αυτονομία, θα προσφέρουν στο κοινό που θα παρακολουθήσει αυτήν την ενέργεια μία ολοκληρωμένη και απροβλημάτιστη υβριδική εμπειρία.

Η Έκθεση του Πεκίνου σηματοδοτεί επίσης την παγκόσμια πρεμιέρα της τεχνολογίας αυτόματου παρκαρίσματος VPD (Valet Parking Driver). Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι παρκαρίσματος θα επιτρέψουν σε επισκέπτες και δημοσιογράφους να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν αυτήν την προηγμένη λειτουργία υποβοήθησης, που υπόσχεται να κάνει το έξυπνο παρκάρισμα μια καθημερινή ευκολία για οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Omoda 4

Σημαντική θέση στη φετινή Έκθεση για την Omoda & Jaecoo κατέχει και η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Omoda 4, σχεδιασμένου για νεανικό κοινό με «cyber-mecha» αισθητική, συνδυάζοντας design, τεχνολογία, ευελιξία και οικονομία. Η Omoda & Jaecoo δραστηριοποιείται παγκοσμίως με καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα οχήματα νέας ενέργειας, προσφέροντας λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παγκόσμιου κοινού και διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.