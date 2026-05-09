Η πιο επιβλητική Rolls-Royce Cullinan είναι δημιούργημα της Mansory

H Mansory έδωσε στη Rolls-Royce Cullinan widebody αμάξωμα, πολλές ενέσεις από ανθρακόνημα και ακόμη πιο προσεγμένη καμπίνα, δημιουργώντας ίσως την πιο επιβλητική και υπερ-πολυτελή Cullinan στην ιστορία.

Για τους περισσότερους, η κατοχή μιας Rolls-Royce Cullinan αποτελεί το απόλυτο σύμβολο κύρους, την κορωνίδα της αυτοκινητικής πολυτέλειας. Ωστόσο, για τον γερμανικό βελτιωτικό οίκο Mansory, το «αρκετό» δεν είναι ποτέ αρκετό.

Στο φετινό Top Marques στο Μονακό, η Mansory παρουσίασε τη δική της εκδοχή για το μέλλον της υπερπολυτελούς μετακίνησης: το Emperor Signature, μια δημιουργία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της εκκεντρικότητας.

Πιο επιβλητική από ποτέ

Βασισμένη στην ήδη επιβλητική Cullinan Black Badge, την πιο σπορ έκδοση του μοντέλου που βγαίνει από το εργοστάσιο, η έκδοση Signature πηγαίνει την πολυτέλεια αρκετά βήματα παραπέρα. Μετά το πρόσφατο facelift της Cullinan, οι άνθρωποι της Mansory αναθεώρησαν πλήρως τη σχεδιαστική τους προσέγγιση, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που μοιάζει να προέρχεται από έναν κόσμο όπου η διακριτικότητα είναι άγνωστη λέξη.

Το κύριο χαρακτηριστικό της έκδοσης Signature είναι το widebody αμάξωμα, με τα φτερά και τις τέσσερις πόρτες να έχουν επανασχεδιαστεί για να προσδώσουν στο μοντέλο μια πιο ογκώδη και επιθετική παρουσία στον δρόμο.

Κάθε σπιθαμή του αυτοκινήτου έχει δεχθεί την παρέμβαση της Mansory. Το Emperor Signature περιλαμβάνει νέες εισαγωγές αέρα, καινούργιες φωτιστικές υπογραφές, αμέτρητες λεπτομέρειες από ανθρακόνημα και σφυρήλατες ζάντες 24 ιντσών που φέρουν ένθετα από ίνες άνθρακα «τυλιγμένες» με ελαστικά επιδόσεων διάστασης 295/30 R24.

Για το εσωτερικό, η Mansory έχει επιλέξει το μαύρο χρώμα και το έχει επενδύσει με αληθινό δέρμα. Η ατμόσφαιρα εμπλουτίζεται με εξελιγμένα συστήματα φωτισμού στην οροφή και τα πάνελ των θυρών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει σε τίποτα SUV.

Με 720 ίππους και 1.050 Nm ροπής

Κάτω από το καπό, ο V12 κινητήρας των 6,75 λίτρων έχει δεχθεί τη φροντίδα της Mansory. Μέσω του συστήματος “Power-Box” και μιας νέας σπορ εξάτμισης, η ισχύς εκτοξεύεται από τους 600 στους 720 ίππους, με τη ροπή να αγγίζει τα 1.050 Nm.

Παρά το μέγεθος και το μεγάλο βάρος του οχήματος, τα πρώτα 100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.