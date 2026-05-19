Η Πορτογαλία έφτιαξε το δικό της supercar

Η Πορτογαλία ίσως απέκτησε το δικό της σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρη των supercar, καλωσόρισες Adamastor Furia.

Σε μια εποχή που η βιομηχανία των supercars υριαρχείται από καθιερωμένους κολοσσούς, η Πορτογαλία κάνει μια τολμηρή κίνηση στη σκακιέρα των υψηλών επιδόσεων.

Η Adamastor, με έδρα το Πόρτο, παρουσιάζει το Furia ένα δημιούργημα που αποτελεί μια δήλωση προθέσεων: τη μεταφορά της αγωνιστικής τεχνολογίας στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Το Furia αναπτύχθηκε πάνω σε ένα «λευκό χαρτί», με απόλυτη προσήλωση στις αρχές της αεροδυναμικής και της μείωσης του βάρους. Η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων είναι εμφανής τόσο στο αμάξωμα όσο και στην κεντρική δομή. Το πλαίσιο είναι ένα carbon monocoque με ενσωματωμένο roll bar, μια λύση δανεισμένη απευθείας από τα μονοθέσια της FIA. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: το συνολικό βάρος περιορίζεται στα μόλις 1.050 κιλά τοποθετώντας το Furia στην ελίτ των supercars.

Η αεροδυναμική του φιλοσοφία εστιάζει στην καθαρότητα των γραμμών. Αντί για ογκώδεις πτέρυγες, η Adamastor αξιοποίησε το κάτω μέρος του αμαξώματος, όπου δύο μεγάλα κανάλια Venturi δημιουργούν ground effect. Στην έκδοση πίστας, η παραγόμενη κάθετη δύναμη αγγίζει τα 1.800 κιλά στα 250 χλμ/ώρα, νούμερο που ξεπερνά ακόμη και σύγχρονα αγωνιστικά της κατηγορίας GT3.

Με τον κινητήρα του Ford GT

Στην καρδιά του Furia χτυπά ένας V6 3,5 λίτρων twin-turbo, προερχόμενος από τη Ford Performance (τον ίδιο κινητήρα που τοποθετείται στο Ford GT). Η απόδοσή του ξεπερνά τους 650 ίππους και τα 570 Nm ροπής, δύναμη που μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός σειριακού κιβωτίου ταχυτήτων της Hewland με paddles στο τιμόνι. Οι επιδόσεις είναι ανάλογες των προσδοκιών: τα πρώτα 100 χλμ/ώρα έρχονται σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα υπερβαίνει τα 300 χλμ/ώρα.

Η σπορ συμπεριφορά του αυτοκινήτου υποστηρίζεται από μια πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να παραμετροποιήσει το στήσιμο ανάλογα με το οδόστρωμα. Την επιβράδυνση αναλαμβάνει ένα κορυφαίο σύστημα πέδησης της AP Racing , με εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός και τετραπίστονες πίσω.

Η Adamastor σχεδιάζει την παραγωγή μόλις 60 αντιτύπων, όλα χειροποίητα, με τιμή που ξεκινά από το 1,6 εκατομμύριο ευρώ (προ φόρων). Ωστόσο, το Furia είναι μόνο η αρχή. Το όραμα της εταιρείας εκτείνεται πέρα από τις βιτρίνες των συλλεκτών, στοχεύοντας απευθείας στο grid των 24 Ωρών του Le Mans.