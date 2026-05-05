Η Spyker επιστρέφει στο προσκήνιο – Το νέο της μοντέλο

H Spyker, η μικρή αλλά εμβληματική ολλανδική εταιρεία, ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια νέα έκδοση του C8 Preliator.

Περίπου έξι μήνες μετά τις φήμες ότι η μικρή ολλανδική αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμαζόταν να ενεργοποιηθεί ξανά, ο διευθύνων σύμβουλος της Spyker, Victor Muller, αποκάλυψε σε βίντεο ότι η μάρκα θα λανσάρει μια νέα έκδοση του C8 Preliator στο Pebble Beach Concours d’Elegance, τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Monterey.

Ισχύς χωρίς ηλεκτρικά «δεκανίκια»

Σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση μονοπωλεί το ενδιαφέρον, η Spyker επιλέγει την οδό της ωμής δύναμης. Σύμφωνα με τον Muller, η καρδιά του νέου C8 Preliator θα είναι ένας V8 twin-turbo κινητήρας, ο οποίος θα αποδίδει 800 ίππoυς.

Η ειδοποιός διαφορά; Μηδενική ηλεκτρική υποβοήθηση. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το μοντέλο του 2016, το οποίο φορούσε τον ατμοσφαιρικό V8 4,2 λίτρων της Audi με τουλάχιστον 500 ίππους. Χάρη στην περισσότερη ισχύ, το ολλανδικό supercar αναμένεται πλέον να «σπάει» με ευκολία το φράγμα των 350 χλμ./ώρα.

Αν και οι επίσημες φωτογραφίες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, οι πληροφορίες θέλουν τη Spyker να διατηρεί τη γνώριμη σιλουέτα του Preliator, προχωρώντας μόνο σε στοχευμένες αισθητικές παρεμβάσεις που θα τονίζουν τον επιθετικό του χαρακτήρα.

Η καμπίνα αναμένεται να δεχτεί κάποιες ενέσεις στον τομέα της τεχνολογίας, ωστόσο η αρχιτεκτονική της αναμένεται να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ίδια.

Από την πτώχευση στην αναγέννηση

Η διαδρομή της Spyker τα τελευταία χρόνια θυμίζει ρόλερ-κόστερ. Μετά την περιπέτεια της εξαγοράς της Saab από την GM, η εταιρεία βρέθηκε σε δεινή οικονομική θέση, κηρύσσοντας πτώχευση το 2014 και το 2021.

Ωστόσο, ο Muller κατάφερε πέρυσι να εξασφαλίσει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβίωση της μάρκας που έχει ως σλόγκαν το “Nulla Tenaci Invia Est Via” (Για τον επίμονο, κανένας δρόμος δεν είναι αδιάβατος).