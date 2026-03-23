Πώς διαμορφώνεται η τιμή του ντίζελ μετά την επιδότηση – Ποιο το όφελος στη βενζίνη

Ο καταναλωτής θα εξοικονομεί περίπου 10 ευρώ σε κάθε γέμισμα ρεζερβουάρ με ντίζελ, ενώ όσον αφορά τη βενζίνη, το όφελος εκτιμάται στα 50 ευρώ ανά δίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 60 ευρώ στα νησιά.

Δύο από τέσσερα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει τις αγορές είναι η επιδότηση στην τιμή του ντίζελ κίνησης και η Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων.

Η μείωση στην τιμή του ντίζελ

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, προκειμένου να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών αλλά και στην αγροτική παραγωγή, η πολιτεία θα επιδοτήσει το ντίζελ κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή αλλά και τον επαγγελματία στην τελική τιμή (μαζί δηλαδή με το ΦΠΑ) θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο.

Με βάση τη σημερινή τιμή του ντίζελ στα 2,025 ευρώ/λίτρο, μετά την επιδότηση των 0,20 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 1,825 ευρώ/λίτρο. Αυτό σημαίνει πως για κάθε γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ο καταναλωτής γλιτώνει 10 ευρώ.

Τι γίνεται με τη βενζίνη

Όσον αφορά τη βενζίνη, θεσπίζεται μια Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί. Η στήριξη -μεσοσταθμικά- υπολογίζεται στα 36 λεπτά/λίτρο, δηλαδή η τιμή της βενζίνης μειώνεται στα 1,663 ευρώ/λίτρο (από 2,025 ευρώ/λίτρο σήμερα). Αυτό σημαίνει πως ενώ προηγουμένως, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το συνολικό κόστος -για δύο μήνες- φτάνει τα 282 ευρώ, το κόστος με τη Ψηφιακή Καρτα Καυσίμων μειώνεται στα 232 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως τα κριτήρια για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Το πιθανότερο είναι πως η Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων θα λειτουργήσει όπως το Fuel Pass και θα αφορά συγκεκριμένες ομάδες πολιτών που θα καθοριστούν με εισοδηματικά κριτήρια.

Επανεξέταση το Μάιο