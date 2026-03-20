Η Volkswagen καλεί τους πελάτες της να αφήσουν το πλύσιμο και να φυτέψουν δέντρα

Μια καινοτόμα πρωτοβουλία της Volkswagen δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό πλύσιμο του αυτοκινήτου τους μετά από κάθε σέρβις με τη φύτευση ενός δέντρου.

Ο Όμιλος Volkswagen στο Ηνωμένο Βασίλειο ενθαρρύνει τους πελάτες του να είναι «green rather than clean» (πράσινοι παρά καθαροί) στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση του τυπικού πλυσίματος του αυτοκινήτου μετά από κάθε σέρβις με τη φύτευση ενός δέντρου.

Περισσότερες από 150 αντιπροσωπείες για τις μάρκες Volkswagen, Επαγγελματικά Volkswagen, Skoda και Seat/Cupra, προσφέρουν την επιλογή αυτή στις εγκαταστάσεις τους. Ο Όμιλος Volkswagen συνεργάζεται με την Ecologi, έναν οργανισμό που στοχεύει να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν τη φύτευση δέντρων και να πραγματοποιήσουν «πράσινες» δράσεις σε όλο τον κόσμο.

Έχουν φυτευτεί 45.000 δέντρα σε ένα έτος

Από τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με το VW Group, έχουν εξοικονομηθεί σχεδόν 19.000 τόνοι νερού και έχουν φυτευτεί πάνω από 45.000 δέντρα. Περίπου το ένα τέταρτο των πελατών επιλέγουν να αντικαταστήσουν το πλύσιμο του αυτοκινήτου τους με τη φύτευση ενός δέντρου.

Ο Jaspal Toor, στέλεχος στον τομέα Aftersales στο Volkswagen Group, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η βιωσιμότητα επηρεάζει τις αποφάσεις των πελατών, από την επιλογή μάρκας και μοντέλου αυτοκινήτου, έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Στην πραγματικότητα, η έρευνά μας δείχνει ότι το 86% των πελατών λένε ότι θα άλλαζαν μάρκα για να επωφεληθούν από ένα πιο «πράσινο» aftersales, επομένως γνωρίζουμε ότι οι περιβαλλοντικά συνειδητές αποφάσεις εκτείνονται πέρα ​​από το στάδιο της αγοράς του οχήματος. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, να εξοικονομήσουμε νερό και να προσφέρουμε στους πελάτες που είναι συνειδητοποιημένοι, μια πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή».

Οι αντιπροσωπείες του Volkswagen Group χρησιμοποιούν περισσότερους από 757.000 τόνους νερού σε πλυντήρια αυτοκινήτων, νούμερο που ισοδυναμεί με πάνω από 300 τόνους CO2. Η πρωτοβουλία έχει μέχρι στιγμής εξοικονομήσει 19.000 τόνοι νερού, δηλαδή περίπου 6 τόνους CO2.