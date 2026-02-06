Η Volkswagen παρέδωσε τα περισσότερα ηλεκτρικά στην Ευρώπη το 2025

Η Volkswagen επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς το 2025, πέρα από τη διατήρηση της πρώτης θέσης στο σύνολο των παραδόσεων ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, κατέκτησε την πρωτιά και στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

H Volkswagen διατήρησε τα σκήπτρα της, αφού ήταν, για ακόμη μια χρονιά, η μάρκα που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2025.

Εκτός αυτού, η μάρκα κατέγραψε ακόμη μια στρατηγικά σημαντική επίδοση, αφού βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας με τις μάρκες που έχουν πετύχει τις περισσότερες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Volkswagen στη μετάβαση της αυτοκίνησης προς την ηλεκτρική εποχή.

Σχεδόν 250.000 ηλεκτρικά VW βρήκαν νέους ιδιοκτήτες

Η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID. έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της παρουσίας της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά, με την επιτυχία της να στηρίζεται στην ευρεία κάλυψη κατηγοριών και στον συνδυασμό τεχνολογίας, πρακτικότητας και καθημερινής χρηστικότητας. Αυτό αποδεικνύεται από το μεγάλο όγκο πωλήσεων, ο οποίος ανήλθε συνολικά σε 247.900 μονάδες.

Το πλάνο τα δύο επόμενα χρόνια

Κατά τη διετία 2026–2027, η Volkswagen εισέρχεται στην επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, με εκτεταμένη ανανέωση και περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής της γκάμας. Νέα μοντέλα όπως τα ID. Polo, ID. Polo GTI και ID. Cross αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στις πιο κρίσιμες και εμπορικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Σημαντική προσθήκη θα είναι και το ID. EVERY1, το οποίο αναμένεται το 2027 και τοποθετείται ως το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen.

Η πρωτιά της Volkswagen στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα της στρατηγικής της μάρκας, με συνέχεια, εύρος και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο μέλλον της αυτοκίνησης.