Η Volvo επεκτείνει την παραγωγή του νέου EX60 λόγω υψηλής ζήτησης

H Volvo επιθυμεί να επεκτείνει τη λειτουργία ενός εργοστασίου της με σκοπό να καλύψει την υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το νέο EX60.

Η Volvo ανακοινώνει ότι αποφάσισε να αυξήσει τον όγκο παραγωγή του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού EX60, λόγω της ισχυρής ζήτησης για το αυτοκίνητα στη Σουηδία και σε άλλες – μεγάλης στρατηγικής σημασίας- αγορές όπως η Γερμανία.

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες

Μόλις ένα μήνα μετά την παρουσίαση του αυτοκινήτου, σχεδόν σε όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, οι παραγγελίες για το μοντέλο έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες της μάρκας. Μόνο στη Σουηδία, οι παραγγελίες για το νέο EX60 έχουν υπερβεί τα 3.000 αυτοκίνητα. Το ξεκίνημα της εμπορικής πορείας του νέου SUV είναι, σύμφωνα με τη μάρκα, πιο επιτυχημένο ακόμη και σε σχέση με το EX30, το οποίο είναι πιο προσιτό. Την άνοιξη, θα ξεκινήσει το εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου στη σημαντική αγορά των ΗΠΑ.

Για να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση, η Volvo σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή του EX60 στο εργοστάσιο που διατηρεί στην πόλη Torslanda της Σουηδίας. Η μάρκα βρίσκεται επί του παρόντος σε διάλογο με τα αρμόδια εργατικά συνδικάτα, με στόχο να διατηρήσει το Torslanda ανοιχτό για μία επιπλέον εβδομάδα το καλοκαίρι, για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας.

«Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί πελάτες παρήγγειλαν το EX60 τον πρώτο μήνα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας και είναι ένα καλό «πρόβλημα» που έχουμε», λέει ο Erik Severinson, εμπορικός διευθυντής της Volvo Cars. «Είμαστε πολύ ενθαρρυντικοί που βλέπουμε τόσο ισχυρή ζήτηση για το ηλεκτρικό SUV μας και τώρα επανεξετάζουμε τα σχέδια παραγωγής μας για το 2026» πρόσθεσε.

Το Volvo EX60 στην Ελλάδα

Το νέο Volvo EX60 διατίθεται στην Ελλάδα σε τρεις κινητήριες εκδόσεις και δύο εξοπλιστικές: Plus και Ultra. Η εισαγωγική κινητήρια έκδοση του Volvo EX60 έχει τα διακριτικά P6. Αυτή έχει την κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς και αποδίδει 374 ίππους. Με μπαταρία 80 kWh προσφέρει αυτονομία 620 χιλιομέτρων. Η τιμή διαμορφώνεται στα 60.900 και 68.000 ευρώ για τις εκδόσεις Plus και Ultra αντίστοιχα.

Πιο πάνω τοποθετείται η έκδοση P10 AWD Electric η οποία έχει μετάδοση και στους τέσσερις τροχούς. Αποδίδει 510 ίππους και προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 660 χιλιόμετρα, χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία των 91 kWh. Η τιμή σε αυτή την περίπτωση είναι 66.500 ευρώ (Plus) και 73.600 ευρώ (Ultra).

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση P12 AWD Electric, που προσφέρει αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας των 112 kWh. Η ισχύς σε αυτή την περίπτωση φτάνει τους 680 ίππους. Η τιμή του Volvo P12 AWD Electric είναι 72.700 ευρώ (Plus) και 79.800 ευρώ (Ultra).