Η Xiaomi ετοιμάζει την απόβασή της στην Ευρώπη

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2027, η Xiaomi φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εκτός Κίνας.

Η Xiaomi ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αλλαγές στην οργανωτική της δομή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι διαφοροποιήσεις είναι μέρος του στρατηγικού σχεδίου της κινεζικής μάρκας ενόψει της επέκτασής της στις διεθνείς αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο κινεζικός κολοσσός έχει επιλέξει την Ευρώπη ως την πρώτη του στάση εκτός συνόρων, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της Γηραιάς Ηπείρου στην ηλεκτροκίνηση.

Τι αλλάξει στο οργανόγραμμα

Για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ο αντιπρόεδρος του τμήματος αυτοκινήτου, Yu Liguo, τοποθετήθηκε επικεφαλής της ομάδας προετοιμασίας για την επέκταση στις διεθνείς αγορές και θα αναφέρει απευθείας στον CEO Lei Jun και τον πρόεδρο William Lu. Ο Yu, έχοντας προϋπηρεσία στην Arcfox και βαθιά γνώση του σχεδιασμού προϊόντων, αναλαμβάνει να θέσει τις βάσεις για τη διεθνή παρουσία της μάρκας, ενώ το πλάνο προβλέπει περαιτέρω διεύρυνση στις «δεξιοτίμονες» αγορές μέσα στο πρώτο μισό του 2028.

Παράλληλα, η Xiaomi θωρακίζει και την εγχώρια παραγωγική της ικανότητα, επιστρατεύοντας στελέχη που έχουν θητεύσει σε ανταγωνιστές. Ο Song Gang, πρώην διευθυντής του εργοστασίου της Tesla στη Σαγκάη, αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη της παραγωγής αυτοκινήτων.

Σε άνοδο η εμπορική της πορεία

Η πρόοδος της εταιρείας στην κινεζική αγορά είναι εντυπωσιακή, καταρρίπτοντας το επιχείρημα ότι η καθυστερημένη είσοδός της στον κλάδο θα αποτελούσε εμπόδιο. Με τις παραδόσεις του φετινού Απριλίου να ξεπερνούν τις 30.000 μονάδες, η Xiaomi έχει θέσει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο για το σύνολο του έτους, στοχεύοντας στις 550.000 παραδόσεις οχημάτων. Αυτό το νούμερο μεταφράζεται σε μια αύξηση της τάξης του 34% σε σύγκριση με τις περίπου 410.000 μονάδες που πέτυχε το 2025.