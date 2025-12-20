Ηλεκτρικά αγροτικά: Μία προσπάθεια που δείχνει να καταρρέει – Τι τα αντικαθιστά

Πριν λίγα χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες ανακοίνωναν πως ανάμεσα στα βασικά τους πλάνα ήταν η κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών pick-up. Τώρα αρχίζουν και αναθεωρούν.

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, το τοπίο στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει αλλάξει δραματικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, οι περισσότερες εταιρείες οραματίζονταν τη μετάβαση προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακόμη και για την κατηγορία των pick-up.

Για αυτόν τον λόγο, στις ΗΠΑ, η General Motors, η Ford και o όμιλος Stellantis (Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat κτλ) είχαν αρχίσει να εστιάζουν στην ανάπτυξη pick-up χωρίς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα σχέδια τους αυτή την στιγμή φαίνεται πως καταρρέουν.

Πολλά τα νέα ηλεκτρικά pick-up, λίγες οι πωλήσεις

Πράγματι, oι περισσότερες αμερικανικές μάρκες λάνσαραν ηλεκτρικά pick-up. Η Ford παρουσίασε το F-150 Lightning, η Chevrolet το Silverado EV, η Tesla το -πασίγνωστο λόγω της σχεδίασής του- Cybertruck και η Rivian το R1Τ.

Οι προσδοκίες και για τα τέσσερα μοντέλα ήταν υψηλές, όμως, παρότι τα pick-up συνεχίζουν να σημειώνουν εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική, η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού συνεχίζει να προτιμά τις εναλλακτικές με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Αλλαγή πλάνων

Η στασιμότητα στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η ξεκάθαρη προτίμηση που δείχνουν οι καταναλωτές στα θερμικά pick-up οδηγούν τις μάρκες στο να επαναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους.

Πριν από λίγες ημέρες, ο όμιλος Stellantis ανακοίνωσε ότι σταματάει την ανάπτυξη του ηλεκτρικού Ram, αντικαθιστώντας το με ένα μοντέλο που θα ενσωματώνει κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ρόλο range-extender, ενώ η Ford επιβεβαίωσε ότι το πλήρως ηλεκτρικό F-150 Lightning θα αντικατασταθεί επίσης από ένα plug-in υβριδικό pick-up που θα προσφέρει αυτονομία μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα.

Αλλαγή στη στρατηγική της θα ακολουθεί και η Scout, η νέα μάρκα του Volkswagen Group που θέλει να αντλήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των pick-up.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που ετοιμαζόταν να λανσάρει, φαίνεται ότι έχουν ενσωματωμένο έναν θερμικό κινητήρα σε ρόλο range extender, δηλαδή θα λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Δυσοίωνο το μέλλον των ηλεκτρικών

Εν ολίγοις, σύντομα, στην αγορά των ΗΠΑ, μόνο το Tesla Cybertruck, τα pick-up της Rivian R1Τ και αυτά της General Motors (Hummer EV & Chevrolet Silverado EV) θα παραμείνουν διαθέσιμα. Αλλά δεδομένου ότι οι πωλήσεις αυτών των μοντέλων παραμένουν πολύ χαμηλές, είναι αβέβαιο αν θα επιβιώσουν για πολλά χρόνια ακόμη.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην χώρα μας, τα pick-up που είναι διαθέσιμα συνδυάζονται κυρίως με πετρελαιοκινητήρες (Toyota Hilux, VW Amarok, Isuzu D-Max και Maxus T60 Max), με το Ford Ranger να προσφέρεται επίσης σε βενζίνη και με plug-in συνολο. Το μοναδικό ηλεκτρικό pick-up στην Ελλάδα είναι το KGM Musso Grand, το οποίο ωστόσο διατίθεται επίσης σε πετρέλαιο.