Ηλεκτρικό έκανε 265.000 χιλιόμετρα σε 16 μήνες – Πόση μπαταρία «έχασε»

Xiaomi SU7 Pro διένυσε 265.757 χιλιόμετρα σε μόλις 16 μήνες, χάνοντας μόνο 5,5% σε χωρητικότητα μπαταρίας. Με αυτό τον τρόπο κατέδειξε τον βαθμό εξέλιξης των μπαταριών με τις οποίες εφοδιάζονται τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεστ αξιοπιστίας και αντοχής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. Ένα Xiaomi SU7 Pro διένυσε 265.757 χιλιόμετρα μέσα σε 16 μήνες, χάνοντας μόλις 5,5% από την αρχική χωρητικότητα της μπαταρίας του.

Από την ημέρα παραλαβής του, ο ιδιοκτήτης διένυε κατά μέσο όρο 600 χιλιόμετρα ημερησίως για 476 συνεχόμενες ημέρες. Για να γίνει καλυτερα αντιληπτή η συνολική χιλιομετρική απόσταση, τα 265.757 χιλιόμετρα ισοδυναμούν με 6,6 φορές τον γύρο της Γης. Το συγκεκριμένο Xiaomi είναι φυσικά το αυτοκίνητο της μάρκας που έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα παγκοσμίως.

Η κατάσταση της μπαταρίας

Σύμφωνα με επίσημη μέτρηση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Xiaomi, η μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού (LFP) της CATL των 94,3 kWh, διατηρεί το 94,5% της αρχικής της «υγείας». Με εκτιμώμενη μέση κατανάλωση 18 kWh/100 χλμ., το όχημα υπολογίζεται πως έχει ήδη καταναλώσει περίπου 47.800 kWh ηλεκτρικής ενέργειας

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 506 πλήρεις κύκλους φόρτισης, ένας αριθμός που, θεωρητικά, θα έπρεπε να έχει προκαλέσει σημαντική φθορά στη μπαταρία. Ωστόσο, η απώλεια χωρητικότητας μόλις 5,5% δείχνει την υψηλή ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι μπαταρίες LFP σε συνθήκες εντατικής χρήσης.

Δεν είναι, όμως, μόνο η μπαταρία που βρίσκεται σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να αντικαταστήσει τα τακάκια των φρένων, γεγονός που αποδίδεται στην σωστή λειτουργία της αναγεννητικής πέδησης.

Το οικονομικό όφελος

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου υπολογίζει ότι επιλέγοντας το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο αντί για όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, έχει εξοικονομήσει πάνω από 100.000 γιουάν (περίπου 12.000 ευρώ) σε καύσιμα. Το ποσό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι η τιμή εκκίνησης του Xiaomi SU7 Pro στην Κίνα ανέρχεται στα 245.900 γιουάν (περίπου 30.000 ευρώ).

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο και έχει στόχο να φτάσει τα 600.000 χιλιόμετρα μέσα σε τρία χρόνια.

Το Xiaomi SU7 Pro είναι ένα τετράθυρο σπορ σεντάν που ενσωματώνει κινητήριο σύνολο που αποτελείται από μια μπαταρία 94,3 kWh, ικανή να προσφέρει αυτονομία 830 χιλιομέτρων στον γενναιόδωρο κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC. Η εμπορική του πορεία είναι μέχρι τώρα πολύ θετική, καθώς το 2025, η μάρκα παρέδωσε 258.164 αυτοκίνητα, ξεπερνώντας σε πωλήσεις το μεγάλο πρωταγωνιστή της κατηγορίας, το Tesla Model 3.

Την άνοιξη αναμένεται να φτάσει στην κινεζική αγορά η ανανεωμένη του έκδοση που θα περιλαμβάνει πιο προηγμένα συστήματα ADAS και σύστημα LiDAR και θα ενσωματώνει πιο αποδοτικό ηλεκτρικό σύνολο.