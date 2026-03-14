Κίνα: Η Geely στην κορυφή των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η Geely βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων της κινεζικής αγοράς, με πάνω από τις μισές ταξινομήσεις να αφορούν οχήματα «νέας ενέργειας».

Το 2026 έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά για τη Geely, με την ανοδική της πορεία σε πωλήσεις να συνεχίζεται και τον Φεβρουάριο.

Τον προηγούμενο μήνα, η Geely Auto κατέγραψε 206.160 νέες ταξινομήσεις στην εγχώρια αγορά της, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις από την αρχή του έτους να φτάσουν τις 476.237 μονάδες.

Έτσι, η εταιρεία διατηρεί την πρωτιά στις πωλήσεις στη γιγαντιαία κινεζική αγορά, τη μεγαλύτερη στον κόσμο.



Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις πωλήσεις (241.740) αντιστοιχούν σε οχήματα νέας ενέργειας, ήτοι αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, υβριδικά ή με εναλλακτικά καύσιμα. Πρόκειται για μία αύξηση 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εξαγωγική δυναμική της Geely Auto. Τα 60.879 οχήματα που προωθήθηκαν σε αγορές εκτός Ασίας, αντιπροσωπεύουν μία αύξηση 138% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Το σημαντικότερο, 40.852 από αυτά ή περίπου τα 2/3, ήταν οχήματα νέας ενέργειας.



Ειδικότερα, αν εστιάσει κάποιος σε μοντέλα που διατίθενται ήδη και στην ελληνική αγορά:

— Οι πωλήσεις του Geely EX5, έχουν ξεπεράσει παγκοσμίως τις 250.000 από το λανσάρισμά του. Στην Ελλάδα, με παρουσία μόλις έξι μηνών, κατάφερε να κλείσει τη χρονιά στη 2η θέση των πωλήσεων στην κατηγορία του το αντίστοιχο διάστημα.

— Αντίστοιχη επιτυχία γνωρίζει και το Geely Starray EM-i, με περισσότερες από 180.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του. Στην Ελλάδα, το μοντέλο παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα.

Η δυναμική είσοδος της Geely Auto στο 2026 από πλευράς πωλήσεων έρχεται ως συνέχεια της εντυπωσιακής περσινής χρονιάς, στην οποία η εταιρεία ξεπέρασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων οχημάτων. Μάλιστα, στη γκάμα της τα οχήματα νέας ενέργειας – με 2,3 εκατομμύρια μονάδες – ξεπέρασαν το 56% των συνολικών πωλήσεων το 2025.