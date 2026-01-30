Κλεμμένα αυτοκίνητα «νομιμοποιούνταν» σε αυτοσχέδιο συνεργείο – 3 συλλήψεις

Η σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα από όλη την Αττική, παραποιούσε τα στοιχεία κυκλοφορίας τους και έπειτα τα έθετε προς πώληση.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής,τα οποία στη συνέχεια παραποιούσε και μεταπωλούσε σε πολίτες.

Τρεις συλλήψεις, καταζητείται ακόμη ένα άτομο

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Κορωπί, συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε να περιλαμβάνει κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Βάση τους ένα αυτοσχέδιο συνεργείο

Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας των κλεμμένων οχημάτων, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες. Μετά την κλοπή των οχημάτων, τα οδηγούσαν σε «αυτοσχέδιο» συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων, όπου αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση.

Κατασχέθηκαν 4 οχήματα

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών εντοπίστηκε το «αυτοσχέδιο συνεργείο-φανοποιείο αυτοκινήτων» όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: