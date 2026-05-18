Κωδικός 121 στο δίπλωμα – Τι είναι, πότε πρέπει να τον προσθέσουμε;

Η ισοδυναμία μεταξύ άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου έως 125 κ.εκ. προσφέρει χείρα βοηθείας στους οδηγούς, απαλλάσσοντάς τους από τη χρονοβόρα διαδικασία των θεωρητικών μαθημάτων και των εξετάσεων.

Από το 2021, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν ελαφρύ δίκυκλο με το δίπλωμα αυτοκινήτου, χωρίς να χρειάζεται να καθίσουν στα θρανία κάποιας σχολής.

Αυτό διότι έχει τεθεί σε ισχύ η ισοδυναμία μεταξύ των δύο αδειών οδήγησης, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα πολλών οδηγών. Ειδικότερα, η ισοδυναμία ισχύει για δίκυκλα έως 125 κ.εκ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι o οδηγός:

να έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του,

να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β για τουλάχιστον 6 έτη

να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 5 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολή οδηγών.

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει προσφέρει χείρα βοηθείας σε δεκάδες χιλιάδες οδηγούς, οι οποίοι εισήλθαν στον κόσμο των δικύκλων δίχως τη χρονοβόρα διαδικασία των θεωρητικών μαθημάτων και εξετάσεων, και έκτοτε απολαμβάνουν ταχύτερες και πιο οικονομικές μετακινήσεις.

Η ισοδυναμία των διπλωμάτων οδήγησης «πιστοποιείται» μέσω της προσθήκης στο δίπλωμα του κωδικού 121. Πρόκειται για μια διαδικασία που πλέον μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr/ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Φυσικά, απαιτείται να έχει επισκεφθεί σχολή οδηγών –προσκομίζοντας τα έγγραφα που θα του ζητηθούν- και να ολοκληρώσει τα πέντε υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα.

Αφού επισκεφτεί τον παραπάνω σύνδεσμο και συνδεθεί μέσω Taxisnet, πρέπει να επιλέξει την ενότητα «Αδειες Οδήγησης» και την ψηφιακή διαδικασία «Προσθήκη του εθνικού κωδικού 121 σε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β». Στη συνέχεια καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στην πλατφόρμα και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση, όπως και τα δικαιολογητικά, μέσω της εφαρμογής.

Η διαδικασία βήμα βήμα

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την προσθήκη του κωδικού 121 είναι τα παρακάτω:

Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση: Ο χρήστης συμπληρώνει τον τόπο μόνιμης κατοικίας, την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον ταχυδρομικό κώδικα και την υπηρεσία που επιθυμεί να τον εξυπηρετήσει, ενώ πρέπει να επισυνάψει και τη βεβαίωση σχολής οδηγών για παρακολούθηση τουλάχιστον 5 πρακτικών μαθημάτων.

Επιπλέον, καλείται να επιλέξει αν διαμένει στην Ελλάδα ή έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί 6 μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 12μηνο, ενώ -προαιρετικά- μπορεί να συμπληρώσει αν επιθυμεί να αναγράφεται η ομάδα αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης.

Φωτογραφία/υπογραφή: Σε αυτό το στάδιο πρέπει να αντλήσει τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας προσώπου και της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω της υπηρεσίας myPhotο. Εν συνεχεία αφού συσχετίσει τις φωτογραφίες με τον ΑΦΜ του στη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορεί να ανακτήσει αυτόματα τα συγκεκριμένα αρχεία στην αίτησή του.

Παράβολο και παραλαβή: Ο χρήστης καλείται να εκδώσει το ηλεκτρονικό παράβολο, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή, ενώ σε επόμενο βήμα να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής της νέας άδειας οδήγησης. Τέλος, πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία της αίτησής του και να προχωρήσει στην υποβολή της.

Ολα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει ο χρήστης στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στη συνέχεια αποστέλλονται προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να δρομολογηθεί η εκτύπωση της άδειας οδήγησης, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο κωδικός 121.