Kosmera: Αντίστροφη μέτρηση για το κινεζικό hypercar των 1.903 ίππων

Η Kosmera, μια μάρκα της οποίας το όνομα ήταν άγνωστο μέχρι πρόσφατα, θα κάνει την εμφάνισή της στο Λας Βέγκας με ένα hypercar απόδοσης 1.903 ίππων.

Με δύο εντυπωσιακά πρωτότυπα θα κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Έκθεση CES του Λας Βέγκας (6–9 Ιανουαρίου) η Kosmera, μια νέα κινεζική μάρκα αυτοκινήτων.

Η εταιρεία θα παρουσιάσει ένα σεντάν, αλλά και ένα hypercar, το οποίο υπόσχεται να «συνδυάζει την κλασική κληρονομιά των supercar με τεχνολογία επόμενης γενιάς», ενώ αμφότερα τα μοντέλα φιλοδοξούν να είναι «εκπληκτικά στην όψη και συναρπαστικά στην οδήγηση».

Από υλικά που χρησιμοποιούνται σε διαστημόπλοια

Η teaser εικόνα του hypercar δεν αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για την τελική του σχεδίαση. Ωστόσο, διακρίνεται ένα έντονα μυώδες αμάξωμα, μια χαμηλή,κουπέ οροφή και μια επιβλητική πίσω αεροτομή.

Το πάτωμα θα κατασκευάζεται από σύνθετα υλικά αεροδιαστημικής ποιότητας –όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη και διαστημόπλοια– σε συνδυασμό με 3D-printed μεταλλικά εξαρτήματα, προσφέροντας, σύμφωνα με την εταιρεία, εξαιρετική στρεπτική ακαμψία.

Με ισχύ 1.903 PS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, καθώς η Kosmera έχει ήδη ανακοινώσει ισχύ 1.903 ίππων, με αναλογία ισχύος προς βάρος σχεδόν 1:1.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η ενσωμάτωση συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα έχει ως στόχο την εκπαίδευση των οδηγών στην αγωνιστική οδήγηση.

Μέσω Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας, το αυτοκίνητο θα προβάλλει την ιδανική αγωνιστική γραμμή, βοηθώντας τον οδηγό να βελτιώσει τις επιδόσεις του στην πίστα.

Και τα δύο αυτοκίνητα βρίσκονται σε πρωτότυπη μορφή και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναδείξουν τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις φιλοδοξίες της Kosmera στον χώρο των premium αυτοκινήτων. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει αν σκοπεύει να περάσει τα συγκεκριμένα μοντέλα στην παραγωγή.