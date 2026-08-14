0-800 χλμ./ώρα σε 5 δεύτερα: Το τρένο που είναι εχθρικό για τους ανθρώπους

To πειραματικό τρένο που αναπτύχθηκε στην Κίνα μπορεί να επιταχύνει μέχρι τα 800 χλμ./ώρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Επίδοση που αποτελεί φυσικά παγκόσμιο ρεκόρ αλλά παράλληλα αποκλείει την ανθρώπινη παρουσία.

Όσοι ασχολούνται με τον κόσμο της αυτοκίνησης και της μηχανοκίνησης έχουν μια καλή αίσθηση του τι σημαίνει εκρηκτική επιτάχυνση. Ένα υπερ-αυτοκίνητο που πετυχαίνει τα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα προκαλεί δέος, ενώ ένα μονοθέσιο της Formula 1 δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Τι συμβαίνει όμως όταν η τεχνολογία αφήνει πίσω της τους τροχούς, την τριβή και τους κινητήρες; Η απάντηση έρχεται από την Κίνα, όπου ένα πειραματικό τρένο τεχνολογίας maglev κατάφερε να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ταχύτητας.

Στο εργαστήριο Donghu της επαρχίας Hubei, ένα τρένο βάρους 1,1 τόνου κατάφερε να φτάσει τα 800 χλμ./ώρα από στάση μέσα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ επιτάχυνσης.

Η τεχνολογία πίσω από αυτό το θαύμα βασίζεται στην αιώρηση και την ώθηση μέσω μαγνητικών πεδίων. Τα τρένα maglev δεν ακουμπούν στις ράγες. Ειδικά πηνία δημιουργούν μαγνητικά κύματα που ανασηκώνουν το τρένο, εξαλείφοντας πλήρως την τριβή, ενώ παράλληλα το σπρώχνουν προς τα εμπρός με αδιανόητη δύναμη. Το εντυπωσιακό στην προκειμένη δοκιμή δεν ήταν μόνο η ακαριαία επιτάχυνση, αλλά και γρήγορη επιβράδυνση. Αφού άγγιξε την τελική των 800 χλμ./ώρα, το τρένο ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια μέσα σε μόλις 200 μέτρα!

Αυτή η επίδοση δεν ήταν ένα μεμονωμένο πυροτέχνημα, αλλά το αποτέλεσμα μιας συστηματικής εξέλιξης. Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν στις πρώτες δοκιμές άγγιξε τα 650 χλμ.ώρα σε 7 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, οι ερευνητές πίεσαν στα όριά τους κατάφεραν να φτάσουν διαδοχικά τα 700 χλμ./ώρα, τα 798 χλμ./ώρα και τελικά στο τωρινό ιστορικό ρεκόρ.

Για να γίνει αντιληπτό το επίτευγμα, αρκεί να υπογραμμιστεί πως τα ταχύτερα εμπορικά τρένα maglev που λειτουργούν σήμερα στην Κίνα και την Ιαπωνία, κινούνται με ταχύτητες μεταξύ 320 και 350 χλμ./ώρα.

Φυσικά, κανείς δεν πρόκειται να επιβιβαστεί σύντομα σε ένα τέτοιο τρένο για το καθημερινό του ταξίδι. Στην παρούσα φάση, οι δυνάμεις επιτάχυνσης είναι απαγορευτικές για τον ανθρώπινο οργανισμό και η τεχνολογία δεν προορίζεται για τρένα μεταφοράς επιβατών. Οι επιστήμονες στοχεύουν αρχικά στην αξιοποίηση αυτών των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων για την εκτόξευση πυραύλων και στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και για τη μελλοντική ανάπτυξη τρένων που θα κινούνται μέσα σε σωλήνες κενού αέρος, εκμηδενίζοντας και την αντίσταση του αέρα.