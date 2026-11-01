1 στα 2 νέα αυτοκίνητα είναι SUV – Τα μοντέλα που σαρώνουν σε πωλήσεις

Σύμφωνα με μελέτη για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2025, πάνω από τα μισά καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν σε όλον τον κόσμο ήταν SUV.

Η φράση «οι δρόμοι έχουν γεμίσει με SUV» ακούγεται ολοένα και εντονότερα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αίσθηση που αποκομίζουν καθημερινά οι οδηγοί σε όλον τον κόσμο επιβεβαιώνεται πλέον και από τα επίσημα στοιχεία μιας παγκόσμιας μελέτης για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων.

Το 2025, τα SUV σημείωσαν ένα πρωτοφανές ορόσημο, αφού πλέον αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα που πωλούνται παγκοσμίως. Μέσα σε μόλις μία δεκαετία, τα μοντέλα αυτά περιόρισαν σταδιακά το μερίδιο των παραδοσιακών σεντάν, των χάτσμπακ, των στέισον βάγκον αλλά και των πολυμορφικών.

Οι πωλήσεις των SUV συνεχίζουν να αυξάνονται

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αναλυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας Felipe Munoz, οι οδηγoί σε όλον τον κόσμο αγόρασαν σχεδόν 43 εκατομμύρια SUV μέσα στο 2025. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί στο 52% των παγκόσμιων πωλήσεων ελαφρών οχημάτων (επιβατικών και pick-up, εξαιρουμένων των κινεζικών ελαφρών επαγγελματικών), σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2024.

Αντίθετα, οι πωλήσεις των compact αυτοκινήτων, των σεντάν και των στέισον βάγκον υποχώρησαν κατά 2% στα 29,7 εκατομμύρια μονάδες. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκίνησης (μεταπολεμικά έστω) που τα SUV καταφέρνουν να επιτύχουν κάτι τέτοιο.

To VW Tiguan είναι ένα από τα εμβληματικότερα SUV της αγοράς.

Ριζική μεταβολή προτιμήσεων

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας σταθερά ανοδικής πορείας που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Το μερίδιο των SUV αυξήθηκε από περίπου 30% το 2013 σε 45% το 2020, ενώ το 2023 είχε ήδη αγγίξει το 48%, με 37,2 εκατομμύρια πωλήσεις.

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Παρόλο που το φαινόμενο παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα την αγορά, τα SUV κυριαρχούν σχεδόν παντού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να φτάσουν το 61% των ταξινομήσεων, στην Ευρώπη το 58%, ενώ στην Κίνα, την μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, ανέρχονται στο 49%. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ήδη από το 2023 τα SUV αποτελούσαν το 1/4 του παγκόσμιου στόλου οχημάτων.

Οι μάρκες και τα μοντέλα που κυριαρχούν στις πωλήσεις SUV

Μπροστά σε αυτή τη σημαντική αλλαγή, οι μεγάλοι κατασκευαστές επενδύουν τεράστια κεφάλαια, συγκεντρώνοντας σε αυτή την κατηγορία το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των πωλήσεώ τους.

Η Toyota διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με περίπου 4,86 εκατομμύρια πωλήσεις SUV (46% των συνολικών της πωλήσεων), ακολουθούμενη από τον Όμιλο Volkswagen με 4,2 εκατομμύρια (51% των ταξινομήσεών του) και την Hyundai-Kia με 4,19 εκατομμύρια (όπου τα SUV αντιπροσωπεύουν το 61% των συνολικών της πωλήσεων).

Όσον αφορά τα επιμέρους μοντέλα, το Toyota RAV4 παραμένει το δημοφιλέστερο SUV παγκοσμίως, με τις πωλήσεις του να εκτιμάται ότι έφτασαν τα 1,16 εκατομμύρια μονάδες. Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί το αμιγώς ηλεκτρικό Tesla Model Y με 1,11 εκατομμύρια μονάδες, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Honda CR-V, το Toyota Corolla Cross και το Hyundai Tucson.