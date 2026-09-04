1 στους 5 οδηγούς απενεργοποιεί τα συστήματα ασφαλείας

Τα νέα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον πληθώρα από συστήματα που προσφέρουν ευκολία, άνεση και ασφάλεια.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να εξοπλίζουν τα νέα αυτοκίνητα με ολοένα και περισσότερα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όμως ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών δεν ενεργοποιεί ποτέ τα πιο προηγμένα από αυτά.

Τα νέα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον πληθώρα τεχνολογιών που προσφέρουν ευκολία, άνεση και ασφάλεια, όμως μια νέα έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των λειτουργιών δεν χρησιμοποιείται ποτέ.

Αντιπροσωπευτική έρευνα σε εθνικό επίπεδο, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Censuswide, έθεσε ερωτήσεις σε 1.350 Βρετανούς οδηγούς το καλοκαίρι του 2026 και οι απαντήσεις δείχνουν ότι αρκετός ακριβός εξοπλισμός παραμένει ουσιαστικά ανενεργός.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του βρετανικού ομίλου αντιπροσωπειών Dick Lovett, έδειξε ότι το 25,9% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων που διαθέτουν adaptive cruise control δεν το ενεργοποιούν ποτέ. Επιπλέον, 7% δηλώνουν ότι δεν θα γνώριζαν πώς να το χρησιμοποιήσουν, ακόμη κι αν ήθελαν.

Το adaptive cruise control ή αυτορυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας είναι μια εξελιγμένη μορφή του κλασικού cruise control, το οποίο όχι μόνο διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα που έχει ορίσει ο οδηγός, αλλά προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου για να διατηρεί ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Τα συστήματα υποβοήθησης που οι οδηγοί απενεργοποιούν

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και στα υπόλοιπα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Σχεδόν 18% των οδηγών αποφεύγουν το σύστημα διατήρησης λωρίδας, ενώ 21,3% απενεργοποιούν πλήρως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, με πολλούς να διαμαρτύρονται ότι τα συστήματα είναι υπερβολικά παρεμβατικά και προκαλούν περισσότερα προβλήματα από όσα αποτρέπουν.

Οι φωνητικοί βοηθοί παραμένουν επίσης ανεκμετάλλευτοι από το 17,8% των οδηγών.

Υπάρχουν, ωστόσο, και αρκετές ακόμη λειτουργίες των αυτοκινήτων που δεν γνωρίζουν ιδιαίτερη δημοτικότητα. Από τους ερωτηθέντες που διαθέτουν αυτοκίνητο με καθίσματα μασάζ, μόλις το 22% δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί τακτικά, ενώ μόλις 24,5% αξιοποιούν τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης του κινητήρα (remote start).

Βέβαια, ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες είναι εξαρχής σχετικά σπάνιες. Τα καθίσματα μασάζ απουσιάζουν από το 67,3% των αυτοκινήτων των ερωτηθέντων, ενώ το 62% δεν διαθέτει λειτουργία remote start.

Ποιες λειτουργίες χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων

Από την άλλη πλευρά, οι πιο βασικές και εύχρηστες λειτουργίες χρησιμοποιούνται πολύ πιο συχνά. Για παράδειγμα, η έρευνα διαπίστωσε ότι το 58,3% των αγοραστών δηλώνει πως δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιπλέον, το 45,7% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τακτικά την κάμερα οπισθοπορείας και το 44,5% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συχνά το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης του αυτοκινήτου.

Η ηλικία καθορίζει ποια τεχνολογία χρησιμοποιούν οι οδηγοί

Η ηλικία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν πραγματικά οι οδηγοί. Η συνδεσιμότητα Bluetooth αποτελεί καθημερινή συνήθεια για το 68,5% των οδηγών ηλικίας 25 έως 34 ετών και το 68,8% εκείνων ηλικίας 35 έως 44 ετών, έναντι μόλις 49,7% των οδηγών άνω των 55 ετών.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην ασύρματη φόρτιση των smartphones, την οποία χρησιμοποιεί το 44,4% των οδηγών ηλικίας 35 έως 44 ετών, έναντι μόλις 20,7% των άνω των 55 ετών. Η χρήση της λειτουργίας remote start μειώνεται από πάνω από το ένα τέταρτο των οδηγών κάτω των 35 ετών σε μόλις 5,1% μεταξύ όσων είναι άνω των 55.

Συμπερασματικά, φαίνεται πως πολλοί οδηγοί πληρώνουν για εξοπλισμό που κανείς δεν τους έδειξε πώς να χρησιμοποιούν, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό έχει αποφασίσει ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί μαζί του.