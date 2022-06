10.000 χλμ. σε 100 ώρες από την Jeep Club Hellas

Τα τέσσερα Jeep και τα δώδεκα μέλη της αποστολής κατάφεραν να ολοκληρώσουν με απόλυτη επιτυχία τον μαραθώνιο oδήγησης χωρίς στάση από το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης (Ταίναρο) στο βορειότερο (Βόρειο Ακρωτήριο).

Σε μια απόλυτη δοκιμασία για την αντοχή των αυτοκινήτων, αλλά και τον ανθρώπων, τα μοντέλα της Jeep και τα μέλη της αποστολής Go Atlas! του Jeep Club Hellas βγήκαν νικητές. Ολοκληρώνοντας το στόχο τους να ενώσουν το Νοτιότερο Άκρο της Ηπειρωτικής Ευρώπης, το επιβλητικό Ακρωτήριο Ταίναρο στην Πελοπόννησο, με το εμβληματικό Βορειότερο Άκρο που μπορεί να φτάσει αυτοκίνητο, το Βόρειο Ακρωτήριο (Nord Kapp) στη Νορβηγία, κάλυψαν non-stop 10.000χλμ!

Ταξιδεύοντας και τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα 12 μέλη της αποστολής ολοκλήρωσαν τη μαραθώνια προσπάθεια τους σε μόλις 110 ώρες, εκ των οποίων οι 103 και 15 λεπτά ήταν καθαρός χρόνος οδήγησης, ενώ οι υπόλοιπες 6 ώρες και 45 λεπτά αφορούσαν στάσεις για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων, διέλευση συνόρων και το πέρασμα με καράβι από την Εσθονία στη Φιλανδία. Μπορεί οριακά να ξεπεράστηκε ο αρχικός δύσκολος στόχος ολοκλήρωσης σε 100 ώρες, όμως η αποστολή είχε απόλυτη επιτυχία ως προς τον πρωταρχικό της ρόλο που ήταν ή Ένωση των Λαών και των Πολιτισμών, αλλά και η προώθηση του Ελληνικού τουρισμού στις 14 Ευρωπαϊκές πόλεις από όπου πέρασε το κομβόι των τεσσάρων Jeep.

Σε μια εξαιρετικά επίπονη διαδρομή, τα μοντέλα της Jeep απέδειξαν για ακόμα μία φορά την αντοχή τους σε απόλυτες προκλήσεις, όπως και οι φίλοι της Jeep που τιμούν στο μέγιστο βαθμό τη φιλοσοφία της μάρκας, “Go anywhere, Do anything”. Η αποστολή που τέλεσε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, έγινε εφικτή και χάρη στην υποστήριξη της Inter Cars, του ξενοδοχείου Blue Dolphin, των ελαστικών Maxxis, της κλινικής «Άγιος Λουκάς» και του Ιδιωτικού Πολυιατρείου Μαστού Breast Clinic.

Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τη συνεχή ενημέρωση για την πορεία των πληρωμάτων, επιμελήθηκε ο έμπειρος δημοσιογράφος κ. Παντελής Τζερτζεβέλης, ο οποίος ακολούθησε την περιπέτεια ως το 12ο μέλος της αποστολής, ολοκληρώνοντας ακόμα μια ξεχωριστή εμπειρία με απόλυτη επιτυχία.