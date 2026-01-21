120 χλμ./ώρα: Η νέα κανονικότητα στην τελική ταχύτητα των αυτοκινήτων;

Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές περιορίζουν οικειοθελώς την τελική ταχύτητα των μοντέλων τους, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά και τα μικρά αυτοκίνητα πόλης, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος και την κατανάλωση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια.

Η αυτοκίνηση βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, όπου η τεχνολογία, η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων και η ασφάλεια επαναπροσδιορίζουν έννοιες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αυτονόητες. Μία από αυτές είναι η μέγιστη τελική ταχύτητα.

Έτσι, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές επιλέγουν να περιορίζουν οικειοθελώς την τελική ταχύτητα των μοντέλων τους. Διόλου τυχαία, το… φαινόμενο αυτό απαντάται ολοένα και περισσότερο στα ηλεκτρικά και στα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές: πλησιάζουμε σε μια εποχή όπου τα 120 χλμ./ώρα θα αποτελούν το άτυπο ανώτατο όριο για την πλειονότητα των νέων αυτοκινήτων;

Στο παρελθόν, η τελική ταχύτητα αποτελούσε απόδειξη των δυνατοτήτων ενός οχήματος σε επίπεδο επιδόσεων· και συνάμα παράγοντας κύρους. Τη δεκαετία του ’90, ο «οικειοθελής περιορισμός» στα 250 χλμ./ώρα των γερμανικών σπορ αυτοκινήτων ήταν σημείο αναφοράς. Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι περιορισμοί δεν αφορούν πλέον μόνο τα ισχυρά μοντέλα, αλλά επεκτείνονται και στα πιο καθημερινά, προσιτά οχήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Fiat. Ο επικεφαλής της, Oliver Francois, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μοντέλα όπως τα Fiat 500, Panda και Grande Panda να αποκτήσουν ανώτατη ταχύτητα ακόμα και κάτω από τα 120 χλμ./ώρα. Ο βασικός λόγος είναι οικονομικός: τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που επιβάλλονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αυξάνουν σημαντικά το κόστος, παρότι έχουν σχεδιαστεί για οδήγηση σε ταχύτητες που σπάνια χρησιμοποιούνται σε αστικό περιβάλλον.

Στην πράξη βέβαια αυτή η προσέγγιση έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται. Το ηλεκτρικό Fiat Panda φτάνει σε τελική τα 132 χλμ./ώρα, το ομογάλακτο Citroen e-C3 τα 135 χλμ./ώρα, ενώ το νέο Renault 5 E-Tech δεν ξεπερνά τα 130 χλμ./ώρα. Ακόμη και πιο σπορ μικρά EV, όπως το επερχόμενο e-208 GTI, δεν θα ξεπερνούν τα 180 χλμ./ώρα, τη στιγμή που τα αντίστοιχα θερμικά μοντέλα αγγίζουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες, άνω των 200 χλμ./ώρα.

Στα EV ειδικότερα ο περιορισμός της τελικής ταχύτητας συνδέεται όχι μόνο με τον έλεγχο του κόστους, αλλά και με την αυτονομία και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Βέβαια, η ασφάλεια παραμένει βασικός παράγοντας, όπως δείχνει και η απόφαση της Volvo να περιορίσει την τελική ταχύτητα σε όλα τα μοντέλα της στα 180 χλμ./ώρα.

Αν μη τι άλλο, όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι οι κατασκευαστές προετοιμάζουν σταδιακά το έδαφος για ένα μέλλον όπου η υψηλή ταχύτητα -για πολλούς και διαφορετικούς λόγους- δεν θα αποτελεί προτεραιότητα. Αντίθετα, το ενδιαφέρον όλων, πελατών και κατασκευαστών, μετατοπίζεται στην οικονομία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα.