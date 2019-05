120 χρόνια Fiat

Με την ίδρυση της τον Ιούλιο του 1899, η Fiat κατέκτησε πολύ γρήγορα ηγετική θέση στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία πραγματοποιούσε τότε τα πρώτα της βήματα. Η συνεχής αναζήτηση νέων ιδεών, η εφαρμογή πρωτοποριακών λύσεων και πάνω απ' όλα η εστίαση στον εκδημοκρατισμό της αυτοκίνησης, παρέχοντας έξυπνες και προσιτές λύσεις για όλους, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν τη Fiat στην παγκόσμια αγορά. Μέσα στα 120 χρόνια ιστορίας της μάρκας μια σειρά μοντέλων, αλλά και εξελίξεων σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της έφεραν τεράστιες αλλαγές στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλάζοντας ριζικά τη βιομηχανία, αλλά και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δώδεκα σημεία αναφοράς στην ιστορία της Fiat και της αυτοκίνησης

1900: Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ίδρυση της, η Fiat εγκαινιάζει το πρώτο της εργοστάσιο. Το Corso Dante στο Τορίνο αποτελεί μία από τις πρώτες οργανωμένες μονάδες παραγωγής στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το εργοστάσιο από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του με στόχο την εντατικοποίηση της παραγωγής και την βελτιστοποίηση της ποιότητας εφάρμοσε τεχνικές που αποτέλεσαν προπομπούς της γραμμής παραγωγής.

1910: Η Fiat εγκαινιάζει την πρώτη μονάδα παραγωγής της στις Η.Π.Α. Η μάρκα ήδη από το 1901 ξεκίνησε την εξαγωγή αυτοκινήτων εκτός Ιταλίας, ενώ το 1908 μεγάλο μέρος της παραγωγής εξαγόταν στο εξωτερικό, θέτοντας τη βάση για μία παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, στοιχείο που σήμερα είναι χαρακτηριστικό όλων των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

1915: Η Fiat σχεδιάζει και κατασκευάζει εξολοκλήρου το πρώτο της αεροσκάφος. Από το 1908 η εταιρεία έχει κατασκευάσει τον πρώτο της κινητήρα για χρήση στην αεροπορία, ενώ με το διθέσιο αναγνωριστικό Farman 5B ανοίγει ένα κύκλο που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός για τη μάρκα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι πρωτοποριακές ιδέες που εφαρμόζονται στα αεροπλάνα της Fiat συχνά εξελίσσονται και βρίσκουν το δρόμο και για τα αυτοκίνητα της μάρκας.

1923: Τα εγκαίνια του εργοστασίου στο Lingotto ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αποτελώντας ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής - ο Le Corbusier το χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά βιομηχανικά κτήρια- το Lingotto μένει στην ιστορία για την γραμμή παραγωγής που ακολουθεί μια σπειροειδή πορεία, καθώς και για την εμβληματική πίστα δοκιμών στην οροφή του. Η πίστα χρησιμοποιήθηκε και για τη δοκιμή των αυτοκινήτων που έβγαιναν από την γραμμή παραγωγής του εργοστασίου, με τη Fiat να δημιουργεί ένα ιδιαίτερα προηγμένο για την εποχή σύστημα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

1936: Το Fiat Topolino γεννιέται στο Lingotto αποτελώντας το μικρότερο όχημα που μπαίνει σε μαζική παραγωγή. Ουσιαστικά πρόκειται για το ξεκίνημα της κυριαρχίας της Fiat στα αυτοκίνητα πόλης, παράδοση που διατηρείται μέχρι και σήμερα.

1957: Το Fiat 500, δημιούργημα του ιδιοφυούς μηχανικού και σχεδιαστή Dante Giacosa, μπαίνει στην παραγωγή και αλλάζει για πάντα το χώρο του αυτοκινήτου. Συμπαγές, πρακτικό και προσιτό αποτελεί την πρόταση της Fiat για ένα αυτοκίνητο που είναι εφικτό να το αποκτήσει ο καθένας. Με το Fiat 500 εκατομμύρια ανθρώπων γνωρίζουν τη χαρά της αυτοκίνησης και ο κόσμος αποκτά ένα ορόσημο στιλ και σχεδιαστικής ευφυΐας, του οποίου η επίδραση ξεπερνά τα στενά όρια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

1967: Το Fiat 124 κατακτά τον τίτλο Car Of The Year, τη πιο σημαντική διάκριση στο χώρο του αυτοκινήτου. Ευρύχωρο και πρακτικό αποτέλεσε πρότυπο οικογενειακού αυτοκινήτου, καθώς και τη βάση για ξεχωριστές σπορ κατασκευές όπως τα 124 Sport Coupe και 124 Sport Spider. Η κατάκτηση του Car Of The Year από το 124 άνοιξε τον κύκλο διακρίσεων για τη Fiat στο συγκεκριμένο θεσμό, με την εταιρεία να έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο συνολικά 9 χρονιές, αριθμός που ξεπερνά την επίδοση κάθε άλλου κατασκευαστή.

1980: Με το Panda η Fiat για ακόμα μία φορά ανατρέπει τα καθιερωμένα παρουσιάζοντας ένα αυτοκίνητο του οποίου η χρηστικότητα το κάνει τόσο αγαπητό στο κοινό, επιβάλλοντας μέσω αυτής και την αισθητική του. Τα λόγια του διάσημου σχεδιαστή του, Giorgetto Giugiaro, αποδίδουν απόλυτα τη φιλοσοφία του μοντέλου: «Είναι σαν ένα παντελόνι τζίν. Ένα απλό, πρακτικό, ανθεκτικό και απόλυτα χρηστικό όχημα». Η παρουσίαση το 1983 του Panda 4x4, του πρώτου τετρακίνητου αυτοκινήτου πόλης και του ηλεκτρικού Panda το 1990 έρχονται να κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστό το Panda. Σήμερα το μοντέλο έχει περάσει στην 3η γενιά του, αποτελώντας σταθερά το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης στην Ευρώπη.

1984: Η παρουσίαση του Fully Intergrated Robotised Engine -ή όπως έχει γίνει ευρύτερα γνωστός, του κινητήρα F.I.R.E.- φέρνει επανάσταση χάρη στο σύγχρονο σχεδιασμό του συνόλου, αλλά κυρίως του πρωτοποριακού τρόπου κατασκευής του που γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου από ρομπότ. Η Fiat έχει ήδη από το 1978 εντάξει στις μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων τα ρομπότ που βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά και την ποιότητα κατασκευής.

1997: Πρωτοπόρος στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων η Fiat παρουσιάζει το Marea Bi-Power, το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (CNG). Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο προς το περιβάλλον ορυκτό καύσιμο, ενώ το χαμηλό του κόστος το καθιστά ιδανικό τόσο για τα επιβατικά, όσο και τα επαγγελματικά οχήματα. Η Fiat εξαργυρώνει την τόλμη της αποτελώντας σήμερα τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων CNG με περισσότερες από 750.000 πωλήσεις.

2007: Η παρουσίαση του νέου Fiat 500 αποτελεί παράδειγμα για το πώς μία εταιρεία αυτοκινήτου μπορεί να αναβιώσει έναν θρύλο της αυτοκίνησης. Βασιζόμενο στο μοναδικό στιλ και το ξεχωριστό χαρακτήρα του θρυλικού 500 του 1957, το νέο 500 διατηρεί στο ακέραιο την αίσθηση ελευθερίας του προγόνου του, συνδυάζοντας ιδανικά τη μοντέρνα τεχνολογία με το κλασσικό στιλ. Σήμερα το νέο Fiat 500 εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με το διαχρονικό του χαρακτήρα αποτελώντας το 2ο δημοφιλέστερο αυτοκίνητο πόλης στην Ευρώπη, πίσω από το Fiat Panda.

2019: Με το πρωτότυπο Fiat Concept Centoventi, η Ιταλική μάρκα γιορτάζει τα 120 χρόνια της με ένα μοντέλο που χαρακτηρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία της, η οποία βασίζεται στον εκδημοκρατισμό της αυτοκίνησης. Με το Centoventi η Fiat παρουσιάζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα δίνει απάντηση στα καθημερινά προβλήματα μετακίνησης με μια σειρά ξεχωριστών χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του θα παραμένει ιδιαίτερα προσιτό για το ευρύ κοινό. Η έξυπνη αρχιτεκτονική των μπαταριών και η δυνατότητα ο χρήστης να ανανεώνει συνεχώς την εμφάνιση του αυτοκινήτου του αποτελούν ακόμα μία έκφραση της εφευρετικότητας των μηχανικών και σχεδιαστών της εταιρείας.