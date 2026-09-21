13 νέα μοντέλα για την Volvo έως το 2030

Η Volvo ετοιμάζει τη μεγαλύτερη ανανέωση της γκάμας, με την πρεμιέρα 13 νέων μοντέλων μέχρι το τέλος της δεκαετίας και διαφορετική στρατηγική για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Volvo πατάει γκάζι στην ανανέωση της γκάμας της, ανακοινώνοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την παρουσίαση 13 ολοκαίνουργιων μοντέλων έως τα τέλη του 2030. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προϊοντική επέαση στην ιστορία της σουηδικής εταιρείας, η οποία επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της στην αγορά και να προσαρμοστεί στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν πλέον σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα.

Το νέο πλάνο προβλέπει 7 μοντέλα για τις αγορές της Δύσης και 6 για την Κίνα, με τη Volvo να εγκαταλείπει στην πράξη την ιδέα μιας ενιαίας παγκόσμιας γκάμας και να περνά σε μια πιο «περιφερειακή προσέγγιση». Τα νέα μοντέλα θα περιλαμβάνουν αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, αλλά και υβριδικά τρίτης γενιάς, καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις αγορές.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Volvo, η οποία είχε θέσει ως στόχο να γίνει μια αποκλειστικά ηλεκτρική μάρκα έως το 2030. Ήδη από το 2024, η εταιρεία είχε αναπροσαρμόσει τον στόχο της, προβλέποντας ότι το το σύνολο σχεδόν των παγκόσμιων πωλήσεών της το 2030 θα αφορά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, δηλαδή αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά, ενώ ένα περιορισμένο ποσοστό θα μπορούσε να αφορά mild-hybrid μοντέλα.

Volvo: Με έμφαση στα plug-in υβριδικά

Τώρα, η Volvo προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επενδύοντας σε μια νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας, παράλληλα με την επέκταση της ηλεκτρικής της γκάμας. Στόχος είναι να απευθυνθεί και στους πελάτες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των BEV. Η ίδια η εταιρεία συνδέει τη νέα στρατηγική με την προσπάθεια να διπλασιάσει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά.

Για τα 7 μοντέλα που προορίζονται για τις αγορές της Δύσης, η Volvo θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες αρχιτεκτονικές SPA2 και SPA3. Η πρώτη χρησιμοποιείται ήδη στα EX90 και ES90, ενώ η δεύτερη έκανε το ντεμπούτο της με το νέο EX60. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει σε τεχνολογία και παραγωγή, περιορίζοντας το κόστος εξέλιξης των επόμενων μοντέλων.

Διαφορετική θα είναι η προσέγγιση στην Κίνα. Τα 6 νέα μοντέλα που προορίζονται για τη συγκεκριμένη αγορά θα εξελίσσονται σε συνεργασία με την Geely, με τη Volvo να αξιοποιεί τις συνέργειες του ομίλου και κοινές τεχνολογικές υποδομές.

Το νέο προϊοντικό πρόγραμμα της σουηδικής εταιρείαας δεν αφορά μόνο την αύξηση του αριθμού των μοντέλων. Η Volvo θέλει παράλληλα να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την κερδοφορία της. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο περιθώριο EBIT άνω του 8%, έναντι 3,5% το 2025, ενώ εκτιμά ότι η μεγαλύτερη αξιοποίηση κοινών εξαρτημάτων με την «μαμά» Geely θα μπορούσε να μειώσει το κόστος υλικών κατά περίπου 5%. Το ποσοστό των κοινών εξαρτημάτων αναμένεται να αυξηθεί στο 30% έως το 2030, από περίπου 10% σήμερα.