1,5 εκατ. επιπλέον αυτοκίνητα στους δρόμους της Ισπανίας λόγω της έκλειψης

Η Ισπανία είναι μία από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Ευρώπη για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου.

Η ισπανική αστυνομία εκτιμά ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον μετακινήσεις με αυτοκίνητο λόγω της έκλειψης του Ηλίου. Οι αρχές φοβούνται ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόσβαση πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης, εάν ξεσπάσουν πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές.

Για τον περιορισμό του κινδύνου, έχει απαγορευτεί η στάθμευση στις λωρίδες έκτακτης ανάγκης ή κοντά σε ξερή βλάστηση, ενώ έχουν επίσης απαγορευτεί τα μπάρμπεκιου και τα πυροτεχνήματα. Η Ισπανία είναι μία από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Ευρώπη για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου.

Η σημερινή έκλειψη έχει προκαλέσει τεράστια μετακίνηση επισκεπτών στη χώρα. Οι αρχές αναμένουν περίπου 460.000 τουρίστες από το εξωτερικό ειδικά για το φαινόμενο, ενώ συνολικά έως και 6 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν κατά μήκος της ζώνης ορατότητας της έκλειψης, σημειώνει ο Guardian.

Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές βλάβες στα μάτια σε ανθρώπους που δεν θα φορέσουν τα προστατευτικά γυαλιά, τα οποία έχουν διανεμηθεί δωρεάν σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει της έκλειψης. Έξι μάρκες γυαλιών αποσύρθηκαν από την αγορά, αφού κρίθηκαν ακατάλληλες από την ένωση καταναλωτών FACUA.

Ο κόσμος θα πρέπει να φορά τα γυαλιά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκλειψη, δήλωσε ο Jesús Merayo Lloves, επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου οφθαλμολογίας Fernández-Vega, προειδοποιώντας ότι η απευθείας θέαση του ήλιου μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες στα μάτια.

Η ολική έκλειψη θα διασχίσει την Ισπανία και θα είναι καλύτερα ορατή σε μια ζώνη πλάτους περίπου 200 χιλιομέτρων, από την Κορούνια στον Ατλαντικό, στα βορειοδυτικά, έως τη Μαγιόρκα στη Μεσόγειο.

Τα καταλύματα σε μικρές πόλεις και χωριά που βρίσκονται στη διαδρομή της έκλειψης -καθώς και οι πρόχειροι χώροι παρατήρησης που έχουν δημιουργήσει τοπικοί λάτρεις του φαινομένου- θα είναι γεμάτα.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές για ανθρώπους που προσφέρουν ανταλλαγές κατοικιών στην Ουάσινγκτον και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα ένα σπίτι σε χωριά της Καστίλης, μία από τις καλύτερες περιοχές για την παρατήρηση της έκλειψης.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA έχει εγκαταστήσει τέσσερα τηλεσκόπια υψηλής ισχύος δίπλα στην εκκλησία του μικρού χωριού Βιγιαλιμπάδο, στη βορειοδυτική Ισπανία, απ’ όπου θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια θεατές.

Η NASA επέλεξε το χωριό, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί για δεκαετίες προτού αναστηλωθεί και μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο αναζήτησης της ιδανικής τοποθεσίας για την παρατήρηση της έκλειψης.