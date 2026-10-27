18χρονος «κατέλαβε» λεωφορείο και ξεκίνησε να οδηγεί έχοντας επιβάτες μέσα

Φαίνεται πως βρήκε τη δουλειά των ονείρων του ως οδηγός λεωφορείου. Υπάρχει, όμως, ένα πρόβλημα: δεν έχει καν δίπλωμα οδήγησης.

Ένας 18χρονος πήρε τον έλεγχο ενός λεωφορείου στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βρέμης, και ξεκίνησε να οδηγεί κανονικά, έχοντας μέσα αρκετούς ανυποψίαστους επιβάτες.

Το πιο παράξενο είναι ότι ο νεαρός δεν είναι άγνωστος στην αστυνομία. Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Bastian Demann, απαντώντας σε ερώτηση της BILD, πριν από δύο χρόνια είχε προκαλέσει ξανά αίσθηση με παρόμοιες ενέργειες.

Παρουσιάστηκε ως ο αντικαταστάτης οδηγός

Περίπου στις 16:05, ο επίδοξος οδηγός λεωφορείου εμφανίστηκε στην πλατεία Hugo-Schauinsland και είπε στον οδηγό που βρισκόταν ήδη στο τιμόνι ότι ήταν ο αντικαταστάτης του και ότι είχε έρθει να αναλάβει τη βάρδια.

Ο οδηγός φαίνεται πως τον πίστεψε και του παρέδωσε το λεωφορείο.

Ωστόσο, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδρομή μέσω του αυτοκινητοδρόμου, ο ψεύτικος οδηγός ακολούθησε τη δική του πορεία, μεταφέροντας τους επιβάτες μέσα από το δυτικό τμήμα της Βρέμης με κατεύθυνση προς τη βόρεια Βρέμη.

Η εταιρεία λεωφορείων κατάφερε να εντοπίσει το όχημα μέσω GPS. Τελικά, αστυνομικοί σταμάτησαν την πορεία του στην οδό Oslebshauser Heerstraße.

Από την ηλικία των 15 ετών παρίστανε τον οδηγό λεωφορείου

Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν ήταν καινούργια για τον νεαρό.

Τον Αύγουστο του 2024, όταν ήταν μόλις 15 ετών, είχε καταφέρει να αναλάβει ένα αστικό λεωφορείο στη Βρέμη.

Τότε είχε παρουσιαστεί ως ασκούμενος, είχε εντυπωσιάσει με τις γνώσεις του γύρω από το αντικείμενο και, μετά την αλλαγή οδηγού, είχε καθίσει ο ίδιος πίσω από το τιμόνι.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μάλιστα, είχε επιβιβάσει και επιβάτες. Η αστυνομία σταμάτησε τελικά το λεωφορείο, το οποίο, ωστόσο, είχε υποστεί ορισμένες ζημιές στο χρώμα του αμαξώματος.

Μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα, επιχείρησε να επαναλάβει το εγχείρημά του στο Ντέλμενχορστ, στην Κάτω Σαξονία.

Φορώντας ακουστικά με μικρόφωνο, παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της υπηρεσίας ασφαλείας, ζήτησε από τους επιβάτες να κατέβουν και απαίτησε από τον οδηγό να του παραδώσει το τιμόνι.

Αυτή τη φορά, όμως, ο πραγματικός οδηγός υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε την αστυνομία προτού ο νεαρός προλάβει να ξεκινήσει.

Τότε είχε αναφερθεί ότι ο έφηβος ήθελε απλώς να εκφράσει το πάθος του για τα οχήματα και την τεχνολογία.

Και μετά την τελευταία του περιπέτεια, ο 18χρονος κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, πριν τον παραλάβει η θεία του.

Η αστυνομία υπέβαλε μήνυση σε βάρος του, καθώς χρησιμοποίησε το λεωφορείο χωρίς εξουσιοδότηση και οδήγησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης.