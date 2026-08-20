2.500 κλασικά αυτοκίνητα σε ένα από τα πιο ξεχωριστά φεστιβάλ της Ευρώπης

Η διοργάνωση του 2025 προσέλκυσε περίπου 700 αυτοκίνητα και 2.500 επισκέπτες.

Το Hesbaye Historic Festival επιστρέφει στους χώρους του Kasteel van Veulen στο Βέλγιο στις 22 και 23 Αυγούστου 2026, συνδυάζοντας ιστορικούς αγώνες, παραδοσιακές τεχνικές αποκατάστασης και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 2.500 κλασικά αυτοκίνητα.

Η εκδήλωση απλώνεται σε μια μεγάλη έκταση κοντά στο Heers, αξιοποιώντας τους χώρους του κάστρου, τα γύρω δάση και τους δρόμους της περιοχής Hesbaye. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει από αγώνες προπολεμικών αυτοκινήτων και επιδείξεις ράλι μέχρι κλασικές μοτοσικλέτες, οδήγηση εκτός δρόμου, ζωντανά εργαστήρια και περιηγήσεις.

Το φεστιβάλ

Το φεστιβάλ αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στο ευρωπαϊκό ημερολόγιο των κλασικών και συλλεκτικών αυτοκινήτων. Η διοργάνωση του 2025 προσέλκυσε περίπου 700 αυτοκίνητα και 2.500 επισκέπτες, σημειώνει το magnetomagazine.com.

Για το 2026, οι διοργανωτές σχεδιάζουν μια σαφώς μεγαλύτερη διοργάνωση, με τα κλασικά αυτοκίνητα να εκτίθενται και πάλι μέσα στους χώρους του κτήματος και όχι σε ξεχωριστό δημόσιο χώρο στάθμευσης.

Στο πιο δυναμικό μέρος του προγράμματος, αγωνιστικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα πριν από το 1931 θα συμμετάσχουν σε αγώνες σε χωμάτινη οβάλ διαδρομή και πίστα sprint.

Ιστορικά αυτοκίνητα ράλι θα πραγματοποιούν επιδείξεις σε κλειστή ειδική διαδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ οι επιβάτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν βόλτες με τους συμμετέχοντες οδηγούς, με τα έσοδα να διατίθενται σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στο κάστρο από τις 8:30 το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο διαδρομές περίπου 50 και 90 χιλιομέτρων.

Δεν θα υπάρχει χρονομέτρηση ούτε ιδιαίτερα δύσκολη πλοήγηση, αν και κάθε αυτοκίνητο θα πραγματοποιήσει δύο περάσματα από την κλειστή ειδική διαδρομή.

Το πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται να αναχωρήσει στις 10:00, ενώ τα περάσματα από την ειδική διαδρομή έχουν προγραμματιστεί για τις 13:30 και τις 17:00.

Και οι μοτοσικλέτες στο επίκεντρο

Οι μοτοσικλέτες αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος του φεστιβάλ.

Κλασικές μοτοσικλέτες enduro και motocross θα κινηθούν μέσα στη δασική διαδρομή, ενώ προπολεμικές μοτοσικλέτες θα συμμετάσχουν σε έναν ρετρό αγώνα.