2022 – Ανασκόπηση των γεγονότων στον κόσμο της Αυτοκίνησης

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που μας αφήνει, από τον πάντα γοητευτικό κόσμο της Αυτοκίνησης.

Το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά, που δημιούργησε προβλήματα σχεδόν σε όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, εξαιτίας της πανδημίας που μάλλον (;) μας άφησε, αλλά και του πολέμου που συνεχίζεται στην Ουκρανία. Οι αγορές ταράχθηκαν, πολλά προγράμματα έμειναν πίσω λόγω έλλειψης υλικών, άλλα υλοποιήθηκαν με σχετική καθυστέρηση, ενώ τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση και ένας ρυθμός.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα συνεχίζουν να πληθαίνουν ενώ στα αγωνιστικά δρώμενα, δύο ήταν τα πρόσωπα που κυριάρχησαν: Ο Max Verstappen στη Formula 1 και ο Kalle Rovanpera στο WRC, δύο αστέρια από τα οποία θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πράγματα και στο μέλλον. Η κεντρική φωτογραφία της ανασκόπησής μας είναι αφιερωμένη στο κορυφαίο γεγονός για την Αυτοκίνηση στη χώρα μας, που συνάμα είναι ένα από τα κορυφαία στον κόσμο στο είδος του, το Ράλλυ Ακρόπολις.

IANOYAΡΙΟΣ

Η χρονιά ξεκίνησε με το rally Dakar, που διεξάγεται πλέον στα άγριας ομορφιάς ερημικά τοπία της Σαουηδικής Αραβίας. Στο δημοφιλέστερο rally raid του πλανήτη έλαβε μέρος και η Αudi με τα ηλεκτρικά της πρωτότυπα, τα οποία παρουσίασαν αρκετά ζητήματα νεότητας, πρόλαβαν ωστόσο να σημειώσουν κορυφαίους χρόνους σε κάποιες ειδικές διαδρομές. Η νίκη κατέληξε στο έμπειρο πλήρωμα των Nasser Al-Attiyah και Mathieu Baumel, με το ειδικά προετοιμασμένο Hilux της Toyota Gazoo Racing. Aμέσως μετά, στο ράλλυ του Μόντε Κάρλο που άνοιξε το πρόγραμμα του WRC, o Sebastien Loeb οδήγησε σαν να μη πέρασε ούτε μια ημέρα από τότε που διέκοψε την πλήρη εμπλοκή του με το Σπορ και με συνοδηγό την Isabelle Galmiche έφερε το Ford Puma Rally 1 πρώτο στον τερματισμό. Με την επίδοσή του αυτή έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία οδηγός που έχει κερδίσει αγώνα του WRC.

Kατά τα λοιπά, η Skoda παρουσίασε στην Τσεχία το ηλεκτρικό Enyaq iV Coupe και η Ford το ανανεωμένο Fiesta, ενώ στη Γερμανία η BMW ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του i3. Τέλος, ο ένδοξος πρώην σχεδιαστής της F1 Gordon Murray αποκάλυψε το νέο του δημιούργημα, που ακούει στον κωδικό T.33.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Παρουσιάζεται η από από καιρό αναμενόμενη Alfa Romeo Tonale, δια χειρός Αλέξανδρου Λιώκη. Το νέο SUV της ιταλικής εταιρείας θα τοποθετηθεί στη γκάμα της κάτω από την μεγαλύτερη σε διαστάσεις Stelvio. Η Fiat, που συμπληρώνει ένα χρόνο ως μέλος του ομίλου Stellantis, ανακοινώνει πως το 2027 θα κατασκευάζει μόνο ηλεκτρικά μοντέλα. Ο Kalle Rovanpera κερδίζει το ράλλυ Σουηδίας, σημειώνοντας την πρώτη νίκη της Toyota Gazoo Racing για το 2022. Οι καθυστερήσεις στην παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων λόγω έλλειψης ημιαγωγών συνεχίζονται και η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Sebastien Loeb αναδεικνύεται Πρωταθλητής των Πρωταθλητών στον καθιερωμένο ετήσιο θεσμό Race of Champions και η KIA με το ηλεκτρικό μοντέλο EV6 κερδίζει για πρώτη φορά τον βαρύτιμο τίτλο του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς».

ΜΑΡΤΙΟΣ

Όπως κάθε χρόνο, αρκετά ήταν τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον πρώτο μήνα της άνοιξης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Renault Austral και το Mazda CX-60, το νέο Honda Civic, αλλά και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Jeep, που ακούει στο όνομα Avenger. Από την πλευρά της, η Toyota ξεκινά τις ευρωπαϊκές πωλήσεις του αμιγώς ηλεκτρικού bZ4X, ενώ η Nissan εγκαινιάζει στο Qashqai την τεχνολογία e-Power.

Mετά από μήνες δοκιμών παρουσιάζεται το νέο SUV της Maserati, η Grecale, με την ιταλική εταιρεία να δηλώνει ότι από το 2030 θα παράγει μόνο ηλεκτρικά μοντέλα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 ξεκινά με ένα επιβλητικό 1-2 από τη Scuderia Ferrari, αποτέλεσμα που γεννά ελπίδες σε όλους τους φίλους της για την κατάκτηση τίτλων, πρώτη φορά ύστερα από 16 χρόνια. Επίσης, πωλήθηκε σε δημοπρασία το Ford Focus WRC με το οποίο ο αξέχαστος Colin McRae κέρδισε το Ράλλυ Ακρόπολις του 2001.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

H Dacia φθάνει στο ορόσημο της παραγωγής 10 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από την ίδρυσή της, στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Στην Ιταλία, η Lamborghini Huracan «έπιασε» τις 20.000 μονάδες παραγωγής, αριθμός μεγάλος για supercar, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται το «χτύπημα» των ευρωπαϊκών πωλήσεων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Μήνας πρεμιέρας για τη νέα BMW X7 και τη Mercedes EOS SUV, με την Audi να παρουσιάζει το εντυπωσιακό Urbansphere Concept. Στη Νορβηγία εννέα στα δέκα νέα αυτοκίνητα μπαίνουν στην πρίζα και στην Κροατία ο Kalle Rovanpera σημειώνει μια εκπληκτική νίκη για τον ίδιο και την Τoyota. To Hyundai Iοniq 5 αναδεικνύεται «World Car of the Year 2022», στo GP Αυστραλίας ο Leclerc κερδίζει μια άνετη νίκη με τη Ferrari, με τον Verstappen να ανταποδίδει στον επόμενο αγώνα της F1, στην Emilia Romagna.

MAIOΣ

H Οpel γιορτάζει τα 40 χρόνια του Corsa και η BMW μας δείχνει τη νέα M4 CSL, ενώ παράλληλα ανανεώνει τη Σειρά 3. H νέα γενιά του Range Rover Sport αποκαλύπτεται και η Renault πουλά όλο το μερίδιό της στην AvtoVAZ στους Ρώσους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να δώσει τέλος τα συμβατικά αυτοκίνητα το 2035 και στο Ράλλυ Πορτογαλίας έχουμε 1-2 για την Toyota, με μια ακόμη νίκη του Kalle Rovanpera. H Peugeot παρουσιάζει για πρώτη φορά το hypercar που θα την εκπροσωπήσει στο WEC, με πλήρη εμπλοκή από το 2023. Η Suzuki ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το MotoGP στο τέλος του χρόνου και ο Francesco Bagnaia με τη Ducati κερδίζει δύο νίκες στο Mugello και τη Jerez.

Aνακοινώνεται πλέον και επίσημα πως Audi και η Porsche θα βρίσκονται στην Formula 1 το 2026. Aπό αγωνιστικής πλευράς, η Ferrari πηγαίνει από τα ψηλά στα χαμηλά με την αποτυχημένη στρατηγική της στο Μονακό και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Mercedes δεν έχει λύσει ακόμη τα προβλήματά της, όλοι αντιλαμβάνονται ποιός θα είναι το αφεντικό στις πίστες το 2022.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού άνοιξε με τη διεξαγωγή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, τη μόνη θετική δραστηριότητα της ΟΜΑΕ που παραπαίει. Η επιτυχημένη διοργάνωσή του έθεσε τις βάσεις για την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από την επόμενη χρονιά. Για την Opel μια νέα εποχή ξεπροβάλει με το νέο Astra και η Peugeot παρουσιάζει το νέο 408. Αποκάλυψη επίσης για το νέο IONIQ 6, με το Opel Crossland να ξεπερνά τις 500.000 πωλήσεις από την αρχή της παραγωγής του. Παρουσιάζεται το νέο DS 7, κάνουν την πρεμιέρα τους οι νέες BMW X1 και iX1, ενώ αποκαλύπτεται και η νέα Μ2.

Ξεκινά η παραγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού VW ID. Buzz, που φιλοδοξεί να γίνει το Bulli μιας νέας εποχής, με τη Lexus να αποκαλύπτει το νέο RX. Στις «24 ώρες» του Le Mans η Τοyota συνεχίζει την προπόνηση, κερδίζοντας τον αγώνα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και αναμένοντας κορυφαίους ανταγωνιστές. Λίγο βορειότερα, στο Goodwood, η Penske Motorsport παρουσίασε τη νέα Porsche 963. Στο ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας λαμβάνει χώρα η πρώτη φετινή νίκη για τον Tanak και τη Hyundai, ενώ στο Safari ο Rovanpera βάζει τις βάσεις για το double της Τοyota, που είδε πέντε αυτοκίνητά της να τερματίζουν στις πέντε πρώτες θέσεις. Στο GP του Αζερμπαϊτζάν ο Max Verstappen φτάνει σε μια άνετη νίκη με τη Ferrari να καταστρέφεται και στον Καναδά ο Ολλανδός επαναλαμβάνει τον θρίαμβό του.

IOYΛΙΟΣ

Επηρεασμένες από τις δυσμενείς πολιτικές εξελίξεις, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις πέφτουν στα επίπεδα του 1996. Το νέο VW Amarok κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του, ενώ η μαμά εταιρεία ανακοινώνει επένδυση 20 δις ευρώ στην κατασκευή μπαταριών. Στροφή προς την ηλεκτροκίνηση κάνει η Lamborghini, με δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα να βρίσκονται στα σκαριά. Στη Γερμανία ξεκίνησε η παραγωγή της νέας BMW Σειράς 7, ενώ η Honda παρουσίασε το νέο Civic Type R και η Nissan την επόμενη γενιά του X-Trail. Η Toyota Gazoo Racing προσθέτει στο palmares της ένα ακόμη 1-2 και μετατρέπει την κατάκτηση των παγκόσμιων τίτλων στο WRC σε ζήτημα χρόνου. Στη Μεγάλη Βρετανία ο Carlos Sainz κερδίζει με τη Ferrari την πρώτη του νίκη στη F1, με τον ομόσταυλό του Charles Leclerc να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Αυστρία. Και κάπου εκεί, τελείωσε η Scuderia για φέτος. Στην Ουγγαρία, η νίκη του Verstappen και μια ακόμη αυτοχειρία της Ferrari, περιόρισαν στο ελάχιστο κάθε ελπίδα των Ιταλών για ανάκαμψη. Στο μεταξύ, στο WEC και στις 6 ώρες της Μοnza, το hypercar της Peugeot παίρνει το βάπτισμα του πυρός.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ξεκίνησε η παραγωγή της Mercedes-AMG One, ενώ στην Ευρώπη καταγράφεται άνοδος για τα αμιγώς ηλεκτρικά και πτώση για τα plug-in υβριδικά μοντέλα. Η Skoda παρουσιάζει το πρωτότυπο Vision 7S και η Porsche το «θηρίο» της, την 911 GT3 RS. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) o Ott Tanak περνά στην αντεπίθεση και κερδίζει δύο αγώνες, στη Φινλανδία και στην Υπρ. Στο MotoGP, στο GP Αυστρίας συγκεκριμένα, ο αναβάτης της Ducati Francesco Bagnaia σημειώνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του. Εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών ο Fernando Alonso ανακοινώνει αιφνιδιαστικά την έλευσή του στην Aston Martin το 2023, ενέργεια που προκάλεσε ένα καλοκαιρινό μπαράζ σεναρίων και μετακινήσεων. Στο τέλος του μήνα, στο Σπα, ο Max Verstappen με μία ακόμη νίκη έγινε το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Koρυφαίο γεγονός του μήνα, αλλά και ολόκληρης της χρονιάς, είναι το ράλλυ Ακρόπολις, με την εικόνα των 50.000 θεατών στην ειδικά σχεδιασμένη υπερειδική διαδρομή του ΟΑΚΑ να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στον αγώνα τα Yaris της Toyota Gazoo Racing παρουσιάστηκαν ανέτοιμα, σε αντίθεση με τα i20 της Hyundai Motorsport που διέπρεψαν, με αποτέλεσμα να καταλάβουν όλες τις θέσεις του βάθρου των νικητών, με τον Neuville στην υψηλότερη και τον Λάμπρο Αθανασούλα επίσης με Hyundai να τερματίζει πρώτος μεταξύ των Ελλήνων (είπαμε, ήρθε για να μείνει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις).

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου πήγαμε στο Τάνις (η συνήθειά μας πια) για τα υποψήφια μοντέλα του COTY και αφού δεν ξεχώρισε κάποια πρόταση, ήταν πολλά τα ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που απασχόλησαν τους απεσταλμένους μας. Στα μέσα του μήνα έπεσε το τελευταίο κάστρο που απαρνιόταν τα SUV, με την παρουσίαση της Ferrari Purosangue.

Η Porsche μπαίνει και επίσημα στο χρηματιστήριο, ενώ κάνουν πρεμιέρα το ηλεκτρικό Peugeot e-308 και το ανανεωμένο e-208 με τους 156 ίππους. Όσο για το hypercar της BMW, θα βρίσκεται στο Le Mans το 2024, ενώ της Lamborghini θα ενταχθεί στο WEC νωρίτερα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Το hypercar της Ferrari, που θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) και θα επιστρέψει στο Le Mans ύστερα από 50 χρόνια αποχής της εταιρεία από τη μεγάλη κατηγορία, παίρνει σάρκα και οστά. Με τη νίκη του στη Μαλαισία ο Francesco Bagnaia βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο στο ΜotoGP.

Στη Νέα Ζηλανδία ο Kalle Rovanpera γίνεται ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του WRC, ενώ στην Ισπανία η Toyota Gazoo Racing κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο των κατασκευαστών. Στο Austin η Red Bull κερδίζει για 5η φορά τον παγκόσμιο τίτλο των κατασκευαστών στη Formula 1 και αφιερώνει τον τίτλο στον πρόσφατα εκλιπόντα ιδρυτή της Dietrich Mateschitz.

Στην Ιαπωνία, ο Max Verstappen γίνεται για δεύτερη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Βορειότερα στο Παρίσι παρουσιάζεται το Renault 4EVER Trophy, εμπνευσμένο από το θρυλικό 4L της δεκαετίας του ’60, καθώς και η νέα Mercedes EQS SUV.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Αποκάλυψη για το νέο και αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX90, με τεχνολογία που υπόσχεται πως συναισθάνεται τον οδηγό του. Η Opel γιορτάζει το ορόσημο της παραγωγής των 75 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από την ίδρυσή της και η Hyundai τα τέσσερα εκατομμύρια αυτοκίνητα στο εργοστάσιο που διατηρεί στην Τσεχία. Η ζωή του Ferruccio Lamborghini έγινε ταινία και το νέο ηλεκτρικό Toyota bZ Compact SUV Concept είναι πραγματικότητα. H νέα εποχή της Lancia ξεκινά με προχωρημένο design, ύστερα από σχετική απόφαση του ομίλου Stellantis. H ηλεκτρική έκδοση του νέου Opel Astra γίνεται επίσης πραγματικότητα.

Στο MotoGP ο Alex Rins κερδίζει στη Βαλένθια, με τον Francesco Bagnaia να παίρνει τους βαθμούς που απαιτούνται για να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα αναβατών. Είναι ο πρώτος Ιταλός που κατακτά παγκόσμιο τίτλο με ιταλική μοτοσικλέτα (Ducati) ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

H VW ανανεώνει το ηλεκτρικό ID.3 και το Jeep Avenger ξεκινά δυναμικά την εμπορική του σταδιοδρομία, με 10.000 προ-παραγγελίες. Η plug-in υβριδική νέα Mercedes-AMG S 63 Ε-Performance εντυπωσιάζει με τους 802 ίππους ισχύος της και η Cupra ανακοινώνει τον ερχομό ενός νέου μικρού μοντέλου το 2025.

O Luca de Meo είναι ο νέος πρόεδρος του ACEA (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), σε μια περίοδο που οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών ξεπέρασαν εκείνες των ντίζελ μοντέλων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Κι όπως κάθε χρόνο τέτοιο μήνα, σε μια διαδικασία που έγινε θεσμός οι 4Τροχοί ανακοινώνουν τα Αριστεία τους, δηλαδή τα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν τη χρονιά που φεύγει, τα οποία για την περίσταση φωτογραφήθηκαν στους χώρους του ΟΑΚΑ