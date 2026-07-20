22χρονη γυναίκα σχεδόν «200άρισε» με μοτοσικλέτα – Το πρόστιμο που της επιβλήθηκε

Η υπερβολική ταχύτητα δεν είναι αμιγώς ελληνικό φαινόμενο. Μια γυναίκα από το Βανκούβερ παραβίασε το όριο ταχύτητας σχεδόν κατά 100 χλμ./ώρα.

Δεν έχουν τέλος οι ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για συμβάντα με πρωταγωνιστές οδηγούς που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας.

Η υπερβολική ταχύτητα συνεχίζει να αποτελεί μάστιγα στους δρόμους της χώρας μας, χωρίς να αποτελεί, ωστόσο, ένα αμιγώς ελληνικό φαινόμενο.

Πρόσφατα νεαρή από την πόλη Βανκούβερ του Καναδά, συνελήφθη να οδηγεί με πάνω από 170 χλμ./ώρα, στη σέλα μοτοσικλέτας, χωρίς μάλιστα να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Περιπολίας Αυτοκινητοδρόμων της Βρετανικής Κολομβίας, στις 11 Ιουλίου, μια 22χρονη συνελήφθη να οδηγεί με 177 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο ταχύτητας 80 χλμ./ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο 99, λίγο μετά τις 7:40 π.μ.

Χωρίς άδεια οδήγησης

Η 22χρονη οδηγός διέθετε άδεια Κατηγορίας 7 για αυτοκίνητα και Κατηγορίας 8 για μοτοσικλέτες. Και οι δύο ήταν άδειες εκμάθησης, οι οποίες απαιτούν την παρουσία επιβλέποντος συνοδηγού, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα.

«Μερικές φορές αισθανόμαστε σαν… χαλασμένος δίσκος όταν λέμε ότι η ταχύτητα σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε ο αστυνομικός Michael McLaughlin. «Όμως, είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι άνθρωποι δεν λαμβάνουν το μήνυμα. Το να κινείσαι 97 χλμ./ώρα πάνω από το όριο θα μπορούσε εύκολα να είχε επαναλάβει μια τραγωδία που συνέβη μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα στον ίδιο αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.

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Μία εβδομάδα νωρίτερα, ένας άλλος μοτοσικλετιστής προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα στον ίδιο δρόμο, δημιουργώντας παράλληλα κυκλοφοριακό χάος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιπολίας Αυτοκινητοδρόμων της Βρετανικής Κολομβίας.

Σε βάρος της 22χρονης οδηγού της μοτοσικλέτας βεβαιώθηκαν πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων:

Κατάσχεση της μοτοσικλέτας για επτά ημέρες λόγω υπερβολικής ταχύτητας

Πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα (πάνω από 60 χλμ./ώρα πάνω από το όριο), ύψους 483 δολαρίων

Τουλάχιστον τρία έτη επιβαρυμένων ασφαλίστρων, λόγω της κατάταξης της οδηγού στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, καθώς και αυξημένες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν το συνολικό κόστος σε λίγο κάτω από τα 2.500 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, η υπέρβαση του ορίου πάνω από 50 χλμ./ώρα επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Επιπλέον, όποιος καταλαμβάνεται να οδηγεί με ταχύτητα άνω από 200 χλμ./ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.