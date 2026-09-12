24 ώρες στον βυθό: Η Chery δοκιμάζει τα όρια της μπαταρίας του Tiggo 9

Η μπαταρία του Chery Tiggo 9 θα παραμείνει βυθισμένη για 24 ώρες σε θαλασσινό νερό και στη συνέχεια θα επανατοποθετηθεί στο αυτοκίνητο.

H ασφάλεια των μοντέλων και την τεχνολιών της Chery δεν δοκιμάζεται μόνο σε ελεγχόμενες εργοστασιακές και εργαστηριακές συνθήκες.

Η έμπρακτη δέσμευση της Chery επιβεβαιώνεται μέσα από το Global Safety Challenge: ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εξαντλητικών δοκιμών σε πραγματικά περιβάλλοντα, σχεδιασμένο να πιστοποιεί τις υψηλές προδιαγραφές των οχημάτων της και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH).

Νέος κύκλος δοκιμών στη Ρουμανία

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, το Global Safety Challenge θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας ως πρωταγωνιστή το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH. Το μοντέλο-ναυαρχίδα της μάρκας στην ελληνική αγορά θα υποβληθεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δοκιμών στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, με επίκεντρο την αντοχή και τη λειτουργικότητα της μπαταρίας του υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Η Chery έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές επιβεβαίωσης της ασφάλειας και της αντοχής της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες παγκοσμίως, σε διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.

Από την παρατεταμένη βύθιση σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία και τις δοκιμές καταπόνησης του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό, έως τις δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή και τις δοκιμές αντοχής σε διάτρηση στη Λατινική Αμερική, η Chery αξιολογεί την απόδοση και την ανθεκτικότητα του συστήματος CSH σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με στόχο να αναπτύξει υβριδική τεχνολογία που μπορεί να προσαρμόζεται σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών μετακίνησης.

Τώρα, αυτή η παγκόσμια προσέγγιση στις δοκιμές ασφάλειας έρχεται στην Ευρώπη.

Τι περιλαμβάνει η δοκιμή

Η ευρωπαϊκή σκηνή του Global Safety Challenge θα στηθεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα, όπου η Chery θα βυθίσει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά της μετά την παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος.

Η δοκιμασία και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν ζωντανά στον χώρο διεξαγωγής.

Για τη Chery, η διεξαγωγή του Global Safety Challenge στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή της πορεία για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας των οχημάτων και των τεχνολογιών της.

Πρόσφατα η Chery κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών στη «Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων Κίνας» για το 2026 (Vehicle Dependability Study – VDS) του οργανισμού J.D. Power, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη δυναμική πορεία της μάρκας.

Με εγγύηση έως 12 έτη

Έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της μάρκας για την αξιοπιστία και την ποιότητα των οχημάτων της αποτελεί και η εκτεταμένη εγγύηση που προσφέρεται. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα κάθε νέο Chery συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ παρέχεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ (όποιο επέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.

Η παρουσία της Chery διεθνώς

Η Chery έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών με διεθνή δραστηριοποίηση, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών σε όγκο εξαγωγών για 23 συνεχόμενα χρόνια.

Έως τον Μάρτιο του 2026, η Chery είχε παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη περισσότερων από 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Διαθέτει 8 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, 36 βάσεις παραγωγής, περισσότερους από 2.000 αντιπροσώπους και περισσότερα από 1.800 κέντρα εξυπηρέτησης.