Σπουδαία ανακάλυψη σε δάσος – Τα αυτοκίνητα-στολίδια που γνώρισαν την εγκατάλειψη (+video)

Σε ένα δάσος του Μισισίπι, περισσότερα από 30 εμβληματικά Chevrolet Camaro βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα κάτω από φύλλα και δέντρα.

Βαθιά μέσα στα δέντρα, στο Μισισίπι των ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε πρόσφατα ένα θέαμα που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο. Για τους φίλους των αμερικανικών muscle cars, η ανακάλυψη του YouTuber Backyard Barnfinds θυμίζει όνειρο: εμβληματικά αυτοκίνητα, ξεχασμένα για χρόνια, παραδομένα στη σιωπή της φύσης, περιμένουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής

Πίσω από ένα αγρόκτημα, ένα στενό μονοπάτι οδηγεί σε ένα δάσος όπου περισσότερα από 30 εμβληματικά αμερικανικά αυτοκίνητα αναπαύονται κάτω από κλαδιά και φύλλα, ακριβώς εκεί όπου εγκαταλείφθηκαν δεκαετίες πριν.

Ένα δάσος γεμάτο ιπποδύναμη

Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος είναι πάνω από 20 πρώτης γενιάς Chevrolet Camaro, στοιβαγμένα τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε σήμερα λειτουργούν κυριολεκτικά σαν… πέτρες για περπάτημα.

Ανάμεσά τους ξεπροβάλλουν και άλλα μοντέλα όπως Plymouth Road Runner, Chevrolet Nova και Bel Air του ’57, Pontiac Firebird, αλλά και Ford Mustang, όλα βυθισμένα στο φυσικό περιβάλλον που τα αγκάλιασε στο πέρασμα του χρόνου.

Ο άνθρωπος πίσω από τη συλλογή

Ιδιοκτήτης της απίστευτης αυτής συλλογής είναι ο Sean, ένας εργάτης ναυπηγείου που άρχισε να μαζεύει τα αυτοκίνητα τη δεκαετία του ’70 μαζί με τα αδέρφια του. Με τα λεφτά που κέρδισαν από την εργασία τους και πολλές υπερωρίες, αγόραζαν αυτοκίνητα από συναδέλφους που χρειάζονταν μετρητά.

Τα περισσότερα κόστιζαν μερικές εκατοντάδες δολάρια. Έτσι, η αυλή τους γέμισε από project cars, αυτοκίνητα για ανταλλακτικά και αυτοκίνητα που ποτέ δεν βρήκαν ξανά τον δρόμο προς την άσφαλτο.

Με τα χρόνια όμως να περνούν, τα δέντρα ψήλωσαν, τα κλαδιά σκέπασαν τα αμάξια και πολλά από αυτά άρχισαν να γίνονται ένα με το έδαφος.

Διαθέσιμα προς πώληση

Πολλά από τα αυτοκίνητα είναι σήμερα διαθέσιμα προς πώληση, με τις τιμές να μοιάζουν λογικές και να μην υπερβαίνουν τα 8.500 δολάρια. Ωστόσο, πίσω από τις φαινομενικά λογικές τιμές κρύβεται το μεγάλο ερώτημα: αξίζει η επένδυση όταν υπολογίσει κανείς τη σκουριά, τα ανταλλακτικά που χρειάζονται και τις αμέτρητες εργατοώρες που απαιτούνται για την αναβίωσή τους;