4 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα σε ένα παγωμένο αυτοκίνητο

Ο οδηγός συνιστάται να αποφεύγει τη φύλαξη ορισμένων αντικειμένων στο αυτοκίνητό του, όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Έντονο κύμα ψύχους επικρατεί από το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε πεδινά.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίας απαιτούν από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλλά και να μην αφήνουν στο αυτοκίνητό τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα ορισμένα πράγματα, καθώς ενέχει ο κίνδυνος να τα καταστρέψουν.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στις ηλεκτρονικές συσκευές (βλ. λάπτοπ και κινητά τηλέφωνα), όπως καταστροφή της μπαταρίας ή μόνιμη ζημιά στην οθόνη – ακόμη και θραύση της, όπως αναφέρει άρθρο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να χάσουν χωρητικότητα, να σβήσουν ή να υποστούν μόνιμη ζημιά όταν εκτίθενται σε ακραίο κρύο.

Φάρμακα

Τα φάρμακα χάνουν τη θεραπευτική δράση τους – και μπορεί να καταστούν και επικίνδυνα – όταν εκτίθενται στις υψηλές θερμοκρασίες.

Αρνητικά επηρεάζονται, όμως, και από το κρύο. Φάρμακα όπως η ινσουλίνη μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους εάν ψυχθούν πολύ. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένα φάρμακα που χρειάζεται να ανακινηθούν πριν χρησιμοποιηθούν.

Αναψυκτικά

Η φύλαξη κλειστών κουτιών αναψυκτικών, σόδας ή μπίρας στο αυτοκίνητο, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν μπορεί να οδηγήσει σε λεκέδες στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Τα υγρά που περιέχουν νερό διαστέλλονται όταν παγώνουν, με αποτέλεσμα τα κουτιά να σπάσουν ή ακόμη και να… εκραγούν.

Ξύλινα μουσικά όργανα

Σε ξηρές και κρύες συνθήκες, το ξύλο μπορεί να συρρικνωθεί ελαφρώς, να γίνει εύθραυστο ή ακόμη και να ραγίσει, επηρεάζοντας την ποιότητα του ήχου και τη λειτουργικότητα του μουσικού οργάνου.