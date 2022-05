40 χρόνια Opel Corsa

Το 2022 είναι μία επετειακή χρονιά για την Opel, καθώς συμπληρώνει τα 160 της χρόνια και παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα best seller της, το Corsa, γιορτάζει τα 40ά του γενέθλια.

Το Opel Corsa έφερε την επανάσταση στη μικρή κατηγορία με το λανσάρισμά του το 1982 και τώρα, στην 6η γενιά του, γνωρίζει μεγαλύτερη ζήτηση από ποτέ. Για να γίνει όμως πλήρως αντιληπτή η δημοτικότητα του Corsa από το 1982 που έκανε το ντεμπούτο του, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε σε ένα ακόμα επιτυχημένο μοντέλο με το έμβλημα του Κεραυνού: το Opel Kadett. Ένα μικρό αυτοκίνητο που επινοήθηκε και σχεδιάστηκε με σκοπό να κάνει τη μετακίνηση προσιτή στους πολλούς, σε μια εποχή που η απόκτηση και οδήγηση ενός αυτοκινήτου θεωρούνταν πραγματική πολυτέλεια. Το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα το Kadett απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις και περισσότερη ισχύ, με την άφιξη κάθε νέας έκδοσης να πλησιάζει όλο και περισσότερο την compact κατηγορία. Έτσι, δημιουργήθηκε μια κενή θέση κάτω από το κλασικό entry μοντέλο της γερμανικής εταιρείας.

Επομένως, είχε φτάσει η ώρα για ένα νέο μικρό αυτοκίνητο και συγκεκριμένα για το Corsa. Το μικρό μοντέλο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του νέου εργοστασίου αυτοκινήτων στη Zaragoza για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 1982 και αμέσως ξεκίνησε την πορεία του να γίνει best seller για την Opel. Μέχρι σήμερα, 40 χρόνια μετά το λανσάρισμά του, έχουν κατασκευαστεί πάνω από 14 εκατομμύρια Corsa, κυρίως στα εργοστάσια της Zaragoza και του Eisenach.

Opel Corsa – Ένα success story σε έξι πράξεις

Πράξη 1η: Opel Corsa A 1982 – 1993

Το Corsa A είχε συμπαγείς αναλογίες, μήκος μόλις 3,62 m, τολμηρούς, προεξέχοντες θόλους που θύμιζαν μοντέλο ράλι και τον εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,36, που αποτελούσε ρεκόρ για την κατηγορία. Ο chief designer Erhard Schnell δημιούργησε ένα σπορ, μικρό αυτοκίνητο με ζωηρές, εκλεπτυσμένες γραμμές, με σκοπό να προσελκύσει κυρίως το αντρικό κοινό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το Corsa GSi των 100 ίππων, ενώ λανσαρίστηκε και κινητήρας diesel. Στην γκάμα των δίθυρων hatchback και notchback προστέθηκε το 1985 το δημοφιλές πεντάθυρο μοντέλο. Το Corsa A εξελίχθηκε σε best seller με παραγωγή 3,1 εκατομμυρίων μονάδων.

Πράξη 2η: Opel Corsa B 1993 – 2000

Παρά την επιτυχία του Corsa Α, στο Rüsselsheim είχε ήδη ληφθεί η απόφαση για την τοποθέτηση του διαδόχου του ως το “αγαπημένο” των γυναικών. Ο σχεδιαστής θρύλος της Opel, Hideo Kodama, στρώθηκε στη δουλειά και δημιούργησε ένα πιο στρογγυλεμένο Corsa με απαλές καμπύλες και ελκυστικούς, “διαστημικούς” προβολείς που ταίριαζαν τέλεια με το χαριτωμένο, “παιδικό” του πρόσωπο. Το Corsa B ήταν κατά δέκα εκατοστά μεγαλύτερο σε μήκος και πιο ευρύχωρο εσωτερικά. Επίσης, καθιέρωσε υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας στην κατηγορία, με ABS για έλεγχο φρεναρίσματος, προστασία από πλευρικές συγκρούσεις και εμπρόσθιους αερόσακους. Σε ορισμένες αγορές, πέρα από το hatchback, η Opel προσέφερε επίσης μία έκδοση notchback, καθώς και μοντέλα station wagon και pick-up. Οι βενζινοκινητήρες υιοθετούσαν ήδη τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου και καταλυτικούς μετατροπείς, ενώ το GSi είχε 16 βαλβίδες και ο κινητήρας diesel ήταν turbo. Το δεύτερο Corsa σημείωσε επιτυχία σε όλο τον κόσμο και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Πράξη 3η: Opel Corsa C 2000 – 2006

Ο Hideo Kodama κλήθηκε για μία ακόμα φορά να φιλοτεχνήσει του σχήμα του Corsa C. Σχεδιαστικά, βασίστηκε συνειδητά στον επιτυχημένο προκάτοχό του. Το νέο Corsa αυξήθηκε και πάλι κατά δέκα εκατοστά σε μήκος, κάτι που, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο πλάτος και το μακρύτερο μεταξόνιο, αύξησε θεαματικά την ευρυχωρία στο εσωτερικό. Για πρώτη φορά, το αμάξωμα ήταν πλήρως γαλβανισμένο. Προηγμένοι τετραβάλβιδοι βενζινοκινητήρες ECOTEC και νέοι turbo diesel άμεσου ψεκασμού απέδιδαν πλούσια ισχύ με χαμηλή κατανάλωση και λιγότερους ρύπους – όλες οι εκδόσεις ήδη πληρούσαν τα πολύ αυστηρά πρότυπα Euro 4. Το Corsa C σημείωσε επίσης εξαιρετική επιτυχία και οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια μονάδες.

Πράξη 4η: Opel Corsa D 2006 – 2014

Από εδώ και στο εξής, η τρίθυρη και η πεντάθυρη έκδοση ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους: το τρίθυρο Corsa είχε μοναδικό στυλ τύπου coupé και, όπως το Corsa A, απευθυνόταν σε πελάτες με σπορ lifestyle. Η πεντάθυρη έκδοση αποτελούσε ένα ευρύχωρο, ολοκληρωμένο οικογενειακό αυτοκίνητο. Το Corsa D παρέμεινε μικρότερο των 4m, με το μήκος του να οριοθετείται στα 3,999 m. Χάρη στην τεχνολογία ecoFLEX της Opel, το Corsa είχε συστήματα οικονομίας καυσίμου Start/Stop και πολύ αποδοτικούς κινητήρες. Η έκδοση 1.3 CDTI ecoFLEX κατανάλωνε μόλις 3,3 l/100 km στον μικτό κύκλο με εκπομπές CO2 μόλις 88 g/km (σύμφωνα με το πρότυπο NEDC). Η τέταρτη γενιά Corsa πούλησε πάνω από 2,9 εκατομμύρια μονάδες.

Πράξη 5η: Opel Corsa E 2014 – 2019

Δυναμικό, πρακτικό και στιλάτο, το Corsa E εξελίχθηκε επίσης σε best seller με πωλήσεις περίπου 1,3 εκατομμυρίων οχημάτων. Η 5η γενιά συνέχισει να κατασκευάζεται στα εργοστάσια της Opel στη Zaragoza και το Eisenach. Για πρώτη φορά, το μικρό αυτοκίνητο υπερβαίνει το στάνταρ των 4 μέτρων, προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης και κορυφαίες τεχνολογίες με μήκος 4,02 m. Διατίθεται με πλούσιο εξοπλισμό, όπως θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρονικό κλιματισμό, εμπρός κάμερα με ένδειξη απόστασης, Traffic Sign Recognition και Lane Keep Assist. Ο οδηγός του Corsa παρέμενε άριστα συνδεδεμένος χάρη στα συστήματα infotainment IntelliLink, τα οποία ήταν συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto και συμπεριλάμβαναν μια έγχρωμη οθόνης αφής 7’’. Το κορυφαίο σπορ μοντέλο της γκάμας ήταν αρχικά το Corsa OPC απόδοσης 152kW (207hp) και στη συνέχεια το Corsa GSi απόδοσης 110kW (150hp).

Πράξη 6η: Η ηλεκτρική έκδοση του Corsa F λανσάρεται το 2019

Η Opel είναι άριστα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις του μέλλοντος με το Corsa F. Η τελευταία γενιά του μικρού αυτοκινήτου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2019 και διατίθεται, για πρώτη φορά, και ως αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία και μηδενικούς ρύπους. Αξιοσημείωτο είναι το σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού IntelliLux LED matrix με αντιθαμβωτική δέσμη, που η Opel προσφέρει για πρώτη φορά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων με το τρέχον Corsa. Επιπλέον, πολυάριθμα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού, όπως το Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert) με Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking) και Ανίχνευση Πεζού, καθώς και ο Προσαρμοζόμενος Έλεγχος Ταχύτητας (Adaptive Speed Control) με λειτουργία ραντάρ, καθιστούν την οδήγηση ακόμα πιο ασφαλή και ξεκούραστη. Με μήκος 4,06 m, η οδική συμπεριφορά του πενταθέσιου Corsa και η πρακτικότητά του παραμένουν υποδειγματικά. Η τύπου coupé οροφή είναι 48 mm χαμηλότερη από του προκατόχου του, χωρίς να υπονομεύεται η άνεση για το κεφάλι των επιβατών. Ο οδηγός κάθεται κατά 28 mm χαμηλότερα. Το χαμηλό κέντρο βάρους προάγει τις οδηγικές επιδόσεις και την οδική συμπεριφορά. Το νέο Corsa είναι πιο άμεσο και δυναμικό, αυξάνοντας την απόλαυση πίσω από το τιμόνι.

Το ηλεκτρικό best seller αποδεικνύει την ισχυρή του απήχηση στο κοινό ποικιλοτρόπως: στη Γερμανία, το Corsa-e απέσπασε τη διάκριση “Χρυσό Τιμόνι 2020”1, ενώ στην τροποποιημένη έκδοση Corsa-e Rally αποδεικνύει ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο μπορεί να συνδυάσει κορυφαίες επιδόσεις με περιβαλλοντική συμβατότητα. Με το μικρό μοντέλο μηδενικών ρύπων, η Opel είναι ο πρώτος κατασκευαστής που δημιούργησε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ράλι με μπαταρία, το οποίο συμμετέχει από το 2021 στο ADAC Opel e-Rally Cup. Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίου επιπέδου κύπελλο ενιαίου τύπου με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οποίο δείχνει το μέλλον των αγώνων ράλλυ.